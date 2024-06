Iniciativa Wash para reforçar os cuidados de saúde em STP

Santo António – Príncipe

O Ministério da Saúde e Direitos da Mulher, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, OMS, vai reforçar as condições e o acesso a água, saneamento e higiene em seis unidades de saúde em São Tomé e no Hospital Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça, na Região Autónoma do Príncipe, no quadro do reforço dos cuidados primários de Saúde nos distritos.

A iniciativa WASH (água, saneamento e higiene) foi apresentada hoje, 31 de Maio, na Sala de conferências da Reserva da Biosfera, na Região Autónoma do Príncipe num evento co-presidido pela Ministra da Saúde e Direitos da Mulher, Ângela COSTA, pela Secretária Regional para Assuntos Sociais e Capital Humano, Fátima CASSANDRA, e pela Representante Residente da OMS, Dra. Françoise BIGIRIMANA. A actividade contou também com a presença do Secretario Regional das Infra-estruturas, Obras e Ordenamento do Território e do Secretario Regional das Finanças e Administração Pública, parceiros e dos profissionais de saúde regionais.

A implementação da iniciativa WASH prevê, em 2024 e 2025, investir em infra-estruturas que melhorem o acesso a água potável, o saneamento, as condições de higiene e a gestão de resíduos nas unidades de saúde seleccionadas, nomeadamente o posto de saúde Água Arroz, Centro de Saúde de Água Izé, Guadalupe, Trindade, Angolares, Neves e o hospital Regional. A iniciativa também prevê a formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e controlo de infecções e WASH, bem como acções de sensibilização comunitária sobre a importância do uso correcto de infra-estruturas WASH.

A intervenção da OMS na componente WASH visa dar resposta a um problema identificado após avaliação realizada pela OMS entre setembro e novembro de 2021, onde verificou-se que 100% das unidades de saúde avaliadas (40) não dispõem de instalações WASH adequadas. Sem estes elementos básicos, as unidades de saúde não podem garantir cuidados de saúde e higiene adequados aos utentes e ao pessoal, aumentando assim o risco de infecções e doenças transmissíveis entre eles.

Esta acção está integrada na Estratégia de Cooperação da OMS com São Tomé e Príncipe, 2023-2027 cuja primeira prioridade estratégica é a reorientação da abordagem da saúde a nível distrital para alcançar a Cobertura Universal de Saúde, alinhada com o Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde, PNDS, 2023-2032

O PNDS orienta para a mudança do modelo de prestação de cuidados de saúde focados na pessoa/comunidade e descentralizados que possam contribuir para o acesso amplo, oportuno e equitativo aos cuidados de saúde primários.