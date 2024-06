Abraçando o Yoga: O Caminho para o Bem-Estar

Por : Embaixador da Índia em São Tomé e Príncipe – Deepak Miglani

À medida que o mundo se prepara para celebrar o Dia Internacional do Yoga este ano, o foco obviamente se volta para os numerosos benefícios desta prática antiga que transcendeu séculos e culturas. Originário na Índia há mais de 5.000 anos, o yoga é muito mais do que uma série de exercícios físicos; é uma abordagem holística para a saúde e o bem-estar que integra a mente, o corpo e o espírito.

A palavra ‘yoga’ deriva do sânscrito e significa juntar ou unir, simbolizando a união do corpo e da consciência. Hoje, é praticado em várias formas ao redor do mundo e continua a crescer em popularidade.

A proposta foi introduzida pela primeira vez pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi em seu discurso durante a abertura da 69ª sessão da Assembleia Geral. O projeto de resolução que estabeleceu o Dia Internacional do Yoga foi proposto pela Índia e endossado por um recorde de 175 Estados-membros, incluindo São Tomé e Príncipe. Reconhecendo seu apelo universal, as Nações Unidas proclamaram 21 de junho de cada ano como o Dia Internacional do Yoga, com o objetivo de aumentar a conscientização mundial sobre os muitos benefícios da prática do yoga.

A Organização Mundial da Saúde também instou os cidadãos do mundo a serem fisicamente ativos, pois o estilo de vida sedentário está entre as dez principais causas de morte no mundo e é um fator de risco chave para doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. O yoga, no entanto, é mais do que uma atividade física. Nas palavras de um dos seus praticantes mais famosos, o falecido B. K. S. Iyengar, “O yoga cultiva maneiras de manter uma atitude equilibrada na vida quotidiana e dota de habilidade na execução das ações.”

A Ascensão do Yoga

Nas últimas décadas, o yoga viu um aumento global em popularidade. Desde centros urbanos movimentados até retiros rurais tranquilos, as aulas de yoga tornaram-se um elemento básico em centros de fitness, salões comunitários e casas particulares. Este abraço global do yoga destaca seu apelo universal e sua capacidade de se adaptar a vários estilos de vida e níveis de aptidão física.

Benefícios Físicos

O yoga é conhecido por sua capacidade de melhorar o bem-estar físico. A prática envolve uma série de posturas, conhecidas como asanas, que melhoram a flexibilidade, a força e o equilíbrio. A prática regular de yoga pode levar a uma melhoria na postura, redução da dor nas costas e aumento do tônus muscular. Estudos científicos demonstraram que o yoga pode ajudar a baixar a pressão arterial, melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a função respiratória.

Um dos benefícios físicos mais convincentes do yoga é o seu impacto no sistema endócrino do corpo. Certas posturas estimulam glândulas que regulam hormonas, contribuindo para um melhor equilíbrio hormonal. Isto é particularmente benéfico para gerir o stress, o peso e os níveis de energia.

Bem-Estar Mental e Emocional

Para além do físico, o yoga é uma ferramenta poderosa para a saúde mental. A prática incorpora o controle da respiração, a meditação e a atenção plena, que são essenciais para a redução do stress. Ao focar no momento presente, os indivíduos que praticam yoga podem alcançar um estado de clareza mental e calma, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão.

Estudos demonstraram que o yoga pode aumentar os níveis de ácido gama-aminobutírico (GABA), um neurotransmissor associado a uma melhor disposição e diminuição da ansiedade. Além disso, os aspetos meditativos do yoga promovem a atenção plena, ajudando os indivíduos a tornarem-se mais conscientes dos seus pensamentos e sentimentos sem julgamento.

Yoga para Todas as Idades

Um dos aspetos mais atraentes do yoga é a sua acessibilidade. Pessoas de todas as idades e níveis de aptidão física podem participar e beneficiar do yoga. Enquanto para as crianças, o yoga pode melhorar a concentração e reduzir a hiperatividade, para os idosos, melhora a mobilidade e a flexibilidade.

Benefícios Sociais e Comunitários

O yoga também promove um senso de comunidade e conexão social. As aulas em grupo criam um ambiente de apoio onde os indivíduos podem conectar-se com outros que partilham objetivos semelhantes de saúde e bem-estar. Este senso de comunidade pode aliviar sentimentos de solidão e isolamento, que são fatores significativos que afetam a saúde mental hoje.

Celebrando o Dia Internacional do Yoga 2024

O tema para o Dia Internacional do Yoga deste ano é “Yoga para o Empoderamento das Mulheres”. O yoga é uma ferramenta abrangente que empodera as mulheres em todos os níveis—físico, mental, emocional, social e espiritual. Mulheres empoderadas assumem papéis como líderes, educadoras e defensoras da mudança, promovendo inclusão, diversidade e empoderamento em toda a sociedade. O objetivo do Dia Internacional do Yoga 2024 é impulsionar o yoga para um movimento global com foco no bem-estar das mulheres e no avanço da saúde e da paz mundial.

Governos, organizações sem fins lucrativos e entusiastas do yoga estão a colaborar para organizar eventos que introduzam novos praticantes ao yoga, ao mesmo tempo que aprofundam a prática para os iogues experientes. Quer você seja um principiante ou um praticante experiente, este dia oferece uma oportunidade para explorar as muitas dimensões do yoga e para se juntar a uma comunidade global dedicada à saúde e ao bem-estar.

A Embaixada da República da Índia em São Tomé e Príncipe celebrará o 10º Dia Internacional do Yoga em 16 de junho de 2024, no Ginásio da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP-FCT), e todos os amantes de yoga são convidados a participar.

Conclusão

À medida que nos aproximamos do Dia Internacional do Yoga 2024, nunca houve um momento melhor para começar ou aprofundar a sua prática de yoga. Os benefícios do yoga estendem-se muito além do tapete de yoga, promovendo uma vida equilibrada, saudável e harmoniosa. Junte-se a milhões de pessoas em todo o mundo para celebrar esta prática intemporal e descubra o poder transformador do yoga por si mesmo.

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos e gratidão ao Governo e ao povo amigo de São Tomé e Príncipe, que sempre apoiaram o yoga e a cultura indiana no seu belo país.