“Arca da Paz” da China navega rumo a África para dar assistência médica a população de 12 países

“Arca da Paz”, é o nome do navio-hospital da marinha do Exército Popular de Libertação (APL) da China. Deixou no domingo de manhã o porto militar em Zhoushan, província chinesa de Zhejiang (leste), para realizar a “Missão Harmonia 2024”.

Durante esta missão, o navio visitará 12 países africanos, nomeadamente, as Seicheles, a Tanzânia, Madagáscar, Moçambique, a África do Sul, Angola, a República do Congo, o Gabão, os Camarões, o Benim, a Mauritânia, e o Djibuti. «Prestará serviços médicos às populações locais», diz a agência chinesa de notícias XINHUA.

Sri Lanka é o único país asiático que vai receber assistência da Missão Harmonia 2024. O navio – hospital também fará escala em dois países europeus França e a Grécia.

Trata-se da 10ª Missão Harmonia para a “Arca da Paz” desde a sua entrada em serviço em 2008.

A “Arca da Paz” oferecerá diagnósticos e tratamentos gratuitos para doenças comuns e predominantes para residentes dos respectivos países africanos, e também aos funcionários de instituições chinesas e cidadãos chineses.

Abel Veiga / XINHUA