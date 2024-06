Em elaboração a quarta Comunicação Nacional para as mudanças climáticas

A comunicação nacional é considerada a pedra de toque do compromisso assumido por um país, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças climáticas.

S. Tomé e Príncipe está a preparar a quarta comunicação nacional.

«O mundo através deste documento vai ficar a saber o nível da nossa emissão de gases com efeito de estufa, quais as vulnerabilidades de S. Tomé e Príncipe, os níveis de adaptação e mitigação» – disse João Vicente Lima, coordenador do projeto para as mudanças climáticas.

É com este documento que o país poderá beneficiar de financiamentos para fazer face às consequências das alterações climáticas, com benefícios, sobretudo para as populações mais vulneráveis.

«Sendo um país que emite muito pouco, é o país que sofre muito com as consequências. É um país insular, tem costas, tem uma população com muitas carências e é importante que essa comunicação identifique medidas que poderão contribuir para resolver os problemas dos mais vulneráveis» destacou Luís Alves, consultor internacional que está a ajudar S. Tomé e Príncipe na elaboração da quarta comunicação nacional.

O documento projetado para um horizonte de quatro anos comporta todos os aspetos da vulnerabilidade do arquipélago, com enfoque para as vulnerabilidades físicas e sociais, e deverá estar concluído no primeiro trimestre de 2025.

José Bouças