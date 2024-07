Ponte une Praia Guegue à Praia de Morro Peixe

Está quebrado o isolamento em que viviam os moradores da Praia Guegue no distrito de Lobata, na ilha de S. Tomé. Foi construída de raiz, a ponte que liga a comunidade à h praia de Morro Peixe. Para trás ficam na memória tristes episódios.

«Para que as crianças da Praia Guegue pudessem frequentar a escola localizada em Morro Peixe, tinham que atravessar o rio e enfrentar as fortes turbulências marítimas da costa que separa estas duas comunidades, ou os professores arriscarem as suas próprias vidas para atravessar as crianças nas frágeis canoas ali existentes. Outra alternativa era chegar ao Morro Peixe, passando por toda a zona de Praia das Conchas, ir à Guadalupe e depois à Morro Peixe, cujo trajeto anda a volta dos 15 quilómetros de distância» – disse Arlindo Carvalho, coordenador do projeto WACA.

«Uma senhora já morreu aqui devido as cheias, uma outra senhora grávida que deslocava de Praia Guegue para Praia de Morro Peixe tinha que dar à luz na canoa por causa também das cheias. Já sofremos muito aqui» desabafou com mágoa, Paulo Jorge, líder da comunidade da Praia de Morro Peixe.

Sofrimentos que passam para a história com a inauguração desta infraestrutura erguida pelo WACA, o projeto de Investimento em resiliência nas Áreas Costeiras da África Ocidental, financiado pelo Banco Mundial.

«A população passa a estar servida. A partir de agora este sofrimento fica ultrapassado e S. Tomé e Príncipe está de parabéns. Oxalá que possamos estabelecer mais pontes e construir mais estradas para o bem de S. Tomé e Príncipe» – destacou José Carvalho de Rio, Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais.

A ponte que liga as comunidades de praia Guegue à praia de Morro Peixe, separadas por 20 metros, custou cerca de 180 mil euros.

José Bouças