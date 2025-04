Pescadores e Palaiês de Lembá pressionam o ministro das Pescas a reparar rapidamente a doca de peixe

Os pescadores e vendedoras de peixe da cidade de Neves, norte da ilha de São Tomé, contestam a inoperância da doca de peixe que foi construída há cerca de 2 anos. Com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento através do projecto PRIASA os pescadores beneficiaram de uma infra-estrutura para a conservação e transformação do pescado.

No entanto, desde dezembro do ano passado, que o centro deixou de funcionar, por causa de uma avaria no sistema de refrigeração.

A visita do ministro da agricultura, pescas e desenvolvimento rural, Nilton Garrido, foi ocasião para as palaiês manifestarem a sua indignação. À semelhança das outras colegas, Joaquina Miguel confrontou o Ministro Nilton Garrido com a situação. Disse ao ministro que para além das palaiês da cidade de Neves, a doca recebe o pescado das palaiês da Vila de Santa Catarina localizada mais ao norte.

«Nós queremos a geleira reparada. Pela Santa Neves, que o senhor veio hoje para os pés dela, por favor repare a nossa geleira», afirmou Joaquina Miguel.

O Ministro Nilton Garrido, respondeu em crioulo forro, que foi exactamente para encontrar uma solução para o sistema de refrigeração que visitou a doca de peixe na companhia do presidente da autarquia de Lembá.

As palaiês fizeram o ministro recordar que se aproxima a estação da gravana. A estação seca do ano, em que a captura do pescado é maior. «Onde é que vamos conservar o peixe na gravana?», interrogou Joaquina Miguel.

O debate ao jeito das palaiês, conduziu o ministro das pescas para um encontro alargado com os pescadores e as vendedoras de peixe. Nilton Garrido, garantiu que uma solução será encontrada o mais breve possível para o sistema de refrigeração da doca de peixe.

Pesca é a principal actividade económica da Cidade de Neves e de outras vilas do distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé.

O potencial da cidade de Neves para o desenvolvimento da pesca semi-industrial é grande, mas na prática as acções ou políticas para o fomento da pesca são adiadas. Na região de Neves foram construídos dois centros para desenvolvimento da pesca semi-industrial.

Um localizado na porta de entrada da cidade de Neves, foi abandonado e actualmente se encontra em ruínas. O outro centro de tratamento e transformação do pescado foi instalado perto da roça Ribeira Funda também hoje transformado em ruínas.

O anterior governo tinha concedido a unidade de transformação de pescado a uma empresa estrangeira. O projecto não avançou e o novo governo cancelou a concessão.

Segundo o Ministro Nilton Garrido, o XIX governo já tem acordo com uma empresa também estrangeira para desenvolver pesca semi-industrial no centro em ruínas que se encontra na porta de entrada da cidade. Nilton Garrido recusou dizer o nome da nova empresa selecionada pelo governo.

Na perspectiva de impulsionar o sector das pescas como uma das principais fontes de receitas para o país o ministro das pescas anunciou que o governo definiu três regiões para o desenvolvimento da pesca semi-industrial, nomeadamente a Cidade de Neves no distrito de Lembá, Angolares e Porto Alegre no sul da ilha de São Tomé e a Região Autónoma do Príncipe.

Abel Veiga