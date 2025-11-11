Mais de uma centena de baleias-corcundas catalogadas em São Tomé e Príncipe

Um estudo científico permitiu catalogar mais de 120 exemplares de baleia-corcunda nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. A investigação é conduzida pela associação EDMAKTUB, sediada em Barcelona, Espanha.

A bordo de um veleiro científico proveniente de Barcelona, equipado com tecnologia de alta precisão para detetar, filmar, gravar sons e catalogar cetáceos, seguem apenas dois tripulantes. O mais experiente, doutorado em veterinária, lidera a missão centrada na época de reprodução das baleias-corcundas no arquipélago.

“As baleias-corcundas chegam a São Tomé normalmente em março, julho e outubro”, explicou o investigador Eduard de Gollada.

Esta é a segunda missão científica da EDMAKTUB no país, tendo já resultado na elaboração do primeiro catálogo nacional da espécie. “Temos mais de 120 baleias identificadas no primeiro catálogo de São Tomé e Príncipe de baleia-corcunda”, acrescentou.

As observações indicam que as baleias-corcundas são avistadas com maior frequência nas proximidades da costa. “Mães e filhotes permanecem perto da costa e, muitas vezes, vemos os filhotes saltarem, brincarem e realizarem movimentos aéreos”, descreveu o investigador.

Para além da espécie corcunda, o estudo confirmou que a população de cetáceos no arquipélago é significativa. “Temos uma boa população de cachalotes, golfinhos-roazes, golfinhos-pintados, que são os mais abundantes, baleias-piloto e até espécies mais raras, como a orca”, destacou.

Contudo, a intensificação das atividades de prospeção petrolífera no mar territorial nacional levanta preocupações quanto ao impacto sobre os cetáceos. “O ruído gerado representa sempre um risco para as baleias. Mesmo que não cause danos diretos, pode provocar perturbações, levando mães e crias a abandonarem a zona”, alertou Eduard de Gollada.

FOTO : Eduard de Gollada

A equipa da EDMAKTUB esteve também na Universidade de São Tomé, onde apresentou os resultados preliminares da investigação e sublinhou a importância da diversidade marinha da região para a conservação dos cetáceos, bem como os desafios e ameaças que enfrentam.

José Bouças