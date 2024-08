Arrancou a primeira fase da requalificação da Marginal 12 de julho 

A sinalização e a vedação de espaços anunciam o arranque das obras de requalificação da marginal 12 de julho na cidade de S. Tomé.

«Há aí várias situações perigosas para a circulação de pessoas e veículos. Vamos começar a sinalizar todas essas situações para evitar que possam existir quaisquer constrangimentos e vamos começar por aí» – assegurou David Santos, representante do consórcio Luso/angolano ACA/ANGOLACA, a quem foi entregue a execução das obras.

O diretor do Instituto Nacional de Estradas garantiu que as condições estão criadas para o início das obras.

«Já demos a primeira tranche tanto para a empresa como para a parte de supervisão, ou seja, a fiscalização. Quer dizer que há todas as condições já criadas para iniciarmos as obras» – disse Hélder Paquete.

A fiscalização está entregue ao consórcio italiano/japonês IRDMK que garante que todas as medidas sociais e ambientais serão acauteladas na execução da obra.

«Esse projeto tem uma componente muito forte nas questões ambiental e social. O financiamento vem, precisamente, dos pacotes de financiamentos ao nível mundial para S. Tomé e Príncipe» – avançou António Santos em representação do consórcio IRDMK.

O financiamento desta primeira fase da obra que vai do supermercado CKDO até São Marçal, avaliada em 25 milhões de euros, foi já garantido pelo Banco Europeu de investimento e pelos países baixos. Quanto ao lote 1, que vai do aeroporto ao supermercado CKDO, as discussões com os financiadores, segundo o diretor geral do instituto nacional de estradas estão bem encaminhadas.

José Bouças