Cooperação China – STP visa a criação de sistema de saúde sustentável no hospital central Ayres de Menezes

O projecto chama-se mecanismo de cooperação entre hospitais homólogos China – África. Foi lançado pelo Presidente Xi Jinping numa conferência internacional da OMS.

São Tomé e Príncipe foi o primeiro país africano que beneficiou do projecto de cooperação chinesa que pretende criar sistemas de saúde sustentáveis nos hospitais de referência dos países africanos.

O hospital Universitário de Sichuan localizado na parte Ocidental da China, assinou o protocolo de parceria com o Hospital Ayres de Menezes, no quadro do mecanismo de cooperação entre hospitais homólogos.

«Com o apoio da comissão de saúde da China estabeleceu quatro projectos no âmbito do mecanismo de cooperação de hospitais homólogos. O projecto de São Tomé e Príncipe foi o primeiro a ser aprovado, e a ter um protocolo assinado, e já gerou resultados significativos», declarou Xu Bin, Diretor Geral da Comissão Provincial de Saúde da província de Sichuan.

O director do sistema de saúde da província chinesa, considerou a reunião de avaliação do projecto realizada na quarta – feira, 27 de agosto no hospital central Ayres de Menzes, como testemunho «dos frutos da construção da “Rota da Seda” no sector da saúde, regando a árvore da cooperação China – África através da cooperação no domínio da saúde».

“Rota da Seda”, actualmente conhecida por “Cinturão e Rota”, é um mecanismo de partilha que a China lançou para África e o Mundo. A partilha de conhecimentos, cultura, tecnologias, e do comércio.

China decidiu partilhar a sua experiência de desenvolvimento com África. O país que em 1953, a sua população tinha uma esperança média de vida de apenas 40 anos de idade, criou o seu próprio sistema de desenvolvimento, em que a garantia de saúde a população é um pilar estruturante.

Levou o sistema de saúde mais próximo da população. Eliminou as doenças endémicas como o paludismo, deu sustentabilidade ao sistema de saúde, e hoje a esperança média de vida do cidadão chinês é superior a 77 anos de idade. Um índice de esperança de vida mais alto do que o dos Estados Unidos de América.

Segundo a equipa médica chinesa, é essa experiência que o projecto de hospitais homólogos começou a partilhar com o Ayres de Menezes de São Tomé.

Desde agosto de 2023 que 4 médicos santomenses estão a fazer curso de especialidade no Hospital Universitário de Sichuan. 2 estão a especializar-se em cuidados intensivos e outros 2 em anestesiologia.

«O nosso governo vai continuar a reforçar a cooperação com a República Popular da China sobretudo na área da saúde que é dos grandes problemas do país», afirmou o Ministro Interino da Saúde Célsio Junqueira.

A sustentabilidade do projecto expressa-se no facto de ao mesmo tempo que forma os 4 especialistas santomenses, a China instalou e apetrechou a primeira unidade de cuidados intensivos de cardiologia no Hospital Central Ayres de Menezes. Incluindo equipamentos e medicamentos.

«Isso é mudança da forma de cooperar. Ao invés do modelo de dar peixe, optamos para o modelo sustentável, que é de ensinar a pescar», realizar a cooperação frisou Hu Bin, o encarregado de negócios interino da embaixada da China em São Tomé e Príncipe.

Brevemente São Tomé e Príncipe terá médicos especialistas em cuidados intensivos, e uma unidade de cuidados intensivos em cardiologia.

Ganhos que poderão contribuir para reduzir o número de mortes que ocorrem no hospital Central Ayres de Menezes, por causa nomeadamente do chamado AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Abel Veiga