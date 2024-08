“Nós só temos tudo a ganhar com esta cooperação…”

A declaração é do ministro interino da saúde Célsio Junqueira, depois da inauguração da primeira unidade de cuidados intensivos de cardiologia no Hospital Central Ayres de Menezes.

O ministro santomense e Yang Xingping, vice-governador da Província de Sichuan-China inauguraram a primeira unidade especializada de cardiologia. Na mesma cerimónia o hospital central Ayres de Menezes recebeu medicamentos e equipamentos ofertados pela cooperação chinesa, assim como manuais de saúde para gestantes e parturientes. No dia anterior 26 de agosto a delegação chinesa entregou ao ministério da saúde o Relatório de Pesquisa de Prevenção e Avaliação de Cáries Dentárias em Crianças

da Ilha de São Tomé. Um problema de saúde infantil em que São Tomé e Príncipe se destaca no contexto africano.

«Esta é minha primeira visita à África, e, embora a China e a África estejam geograficamente distantes, somos bons amigos e verdadeiros parceiros», afirmou o vice-governador da província de Sichuan.

Primeira vez em África e num arquipélago onde o sistema de saúde enfrenta uma crise profunda. «A saúde é o sector onde temos maiores problemas», revelou o ministro interino Célsio Junqueira.

Mas a delegação da província chinesa de Sichuan trouxe esperança de que o futuro pode ser de maior partilha entre os hospitais da China e de São Tomé.

«Sichuan está disposta a avançar de mãos dadas com São Tomé e Príncipe, aproveitando ao máximo os recursos médicos da nossa província, uma das maiores do oeste da China, e compartilhar com o povo são-tomense nossa experiência e conquistas no desenvolvimento da saúde pública», precisou Yang Xingping.

A visita de uma ampla delegação da província de Sichuan a São Tomé e Príncipe acontece nas vésperas da Cimeira China-África. O primeiro-ministro Patrice Trovoada que lidera a delegação santomense a cimeira de Pequim, viaja esta quarta-feira para participar no evento que pretende modernizar África e criar uma comunidade de futuro compartilhado China – África.

«O presidente Xi Jinping afirmou: “A amizade China-África é duradoura e sempre vibrante, a razão fundamental é que ambas as partes sempre mantiveram a igualdade, a amizade sincera, a cooperação vantajosa para todos e o desenvolvimento conjunto», precisou o vice-governador da província da China.

Em representação da embaixada da China,Hu Bin o encarregado de negócios interino vai virar abrir nova era na cooperação sino-santomense. «Estamos convencidos de que a cooperação bilateral entre a China e STP também vai virar uma nova página depois desta cimeira», pontuou.

Abel Veiga