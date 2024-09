2ª Missão Conjunta de Instituições de ensino superior portuguesas no âmbito do projecto ERGUES

2.ª MISSÃO CONJUNTA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PORTUGUESAS NO

ÂMBITO DO PROJETO ERGUES – ENSINO E REFORMA DA GOVERNAÇÃO EDUCATIVA

EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Entre os dias 9 e 20 de setembro, decorre, em São Tomé, a 2.ª missão conjunta do Projeto

ERGUES – Ensino e Reforma da Governação Educativa em São Tomé e Príncipe, financiado pela

Cooperação Portuguesa e coordenado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF), que

engloba as 4 Instituições de Ensino Superior (IES) portuguesas parceiras do projeto:

Universidade de Aveiro, Universidade de Évora, Universidade Católica Portuguesa e Instituto

Politécnico de Santarém.

Esta missão conjunta dá continuidade ao trabalho colaborativo em curso entre estas

instituições, o Ministério da Educação, Cultura e Ciências (MECC) e a Universidade de São Tomé

e Príncipe (USTP), no âmbito do Projeto ERGUES, e inclui a realização de reuniões de trabalho,

atividades formativas e encontros de reflexão sobre temáticas educativas.

No quadro desta missão destacam-se as seguintes atividades: