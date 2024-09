Central Hidroelétrica de Contador vai duplicar a produção

O Banco Mundial disponibilizou mais de 8 milhões de euros para a requalificação da central hidroelétrica de contador, em São Tomé. As obras, com duração prevista de dois anos, vão modernizar uma infraestrutura inaugurada há 57 anos.

Com a intervenção a central vai passar a produzir o dobro da sua capacidade atual.

«Vamos fazer uma reabilitação na casa de máquinas, substituir os grupos que estão cá por grupos novos que vão duplicar a potência e recuperar o canal de adoção e a conduta forçada. Em suma, vamos passar uma central de 1.8 para 3.2 megawatts o que vai permitir poupar em termos de economia para o país cerca de 5 milhões de euros anuais» – disse Faustino Neto.

O Coordenador do Projeto de Recuperação do Setor Energético sublinhou ainda as vantagens das hidroelétricas para o país.

«Uma central hídrica tem um valor muito grande, não tem custos com o gasóleo e mesmo o custo com a manutenção é reduzido».

As obras estão inseridas no projeto de recuperação do setor energético em S. Tomé e Príncipe financiado pelo banco Mundial

«O governo está empenhado na recuperação e transformação da rede e no fornecimento de energia elétrica. Esse é um projeto que é financiado pelo Banco Mundial e devido a alguns atrasos só agora nos é possível dar início» – disse José Carvalho de Rio, Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais.

Inaugurada há 57 anos, a central hidroelétrica de contador recebeu a última intervenção há 20 anos.

José Bouças