António Quintas vai receber prémio Lusofonia 2024 por Mérito

Dia 12 de outubro de 2024, não percam a 8ª Edição da GALA PRÉMIOS DA LUSOFONIA, a ter lugar no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a partir das 21h30

António Quintas do Espírito Santo nasceu em São Tomé, no ano de 1964. Fez os estudos primários na escola de Capela e estudos secundários no liceu da capital. Cursou nas Universidades Federais de Minas Gerais, Belo Horizonte e na Universidade Federal de Espírito Santo, no Brasil. Em Portugal, frequenta o mestrado em Estudos Africanos, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

Desempenhou, sucessivas e relevantes missões na Administração Pública e na Diplomacia, em representação do Estado de S. Tomé e Príncipe. Destaque para

– Representante da República Democrática de S. Tomé e Príncipe na CPLP e Embaixador Coordenador do Comité de Concertação Permanente;

– Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de S. Tome e Príncipe em Portugal até 2023; assim como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de S. Tomé e Príncipe no Reino da Espanha; na Rússia e em Taiwan (tendo sido Presidente do Grupo dos Embaixadores Africanos).

– Exerceu funções como Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas; Secretário-Geral do Conselho de Ministros; Secretário de Estado para a Comunicação Social e Cultura do Governo; tendo vindo a assinar com o Governo de Portugal o Acordo Geral de Comunicação Social.

– No Parlamento, foi eleito deputado em duas legislaturas e assumiu funções no grupo de amizade com Portugal.

Em todo este valioso trajeto de serviço administrativo, governamental e diplomático ao Estado de São Tomé e Príncipe encontramos também um valioso contributo de serviço de cidadania avançada para o mundo lusófono em geral. É desta forma que a atribuição do PRÉMIO LUSOFONIA 2024 – Área MÉRITO LUSÓFONO, ao Excelentíssimo Embaixador ANTÓNIO QUINTAS DO ESPÍRITO SANTO, se nos afigura oportuna e inteiramente justa.

A entrada é GRATUITA, mas sujeita a reserva. A mesma deve ser efetuada através do formulário em destaque no evento. Podem ainda solicitar mais informações através do email: clpi.eventos@gmail.com

Contamos com a presença de todos!

“O universo da língua portuguesa e da lusofonia tem a dimensão do sonho e todos os grandes sonhos são inesgotáveis.”

FONTE : CPLP