5200 cabazes de Natal ofertados pela China começaram a ser distribuídos aos mais necessitados

A embaixada da República Popular da China ofertou cinco mil e duzentos cabazes de Natal ao governo para serem distribuídos às famílias mais vulneráveis de todos os distritos da ilha de São Tomé, e da Região Autónoma do Príncipe.

A entrega dos cabazes foi feita pela diplomata chinesa Xu Ying Zhen ao ministro de trabalho e solidariedade, Célsio Junqueira, que aproveitou para distribuir simbolicamente, os cabazes a alguns beneficiários que estiveram presentes no acto solene.

Esta iniciativa se inscreve no âmbito do apoio que da cooperação da China para garantir a segurança alimentar, e a luta contra a pobreza em São Tomé e Príncipe.

Xu Ying Zhen disse no acto é o símbolo da solidariedade que o seu país tem para com o governo de São Tomé e Príncipe.

“Tenho muito prazer por estar presente na cerimónia de entrega de cestas básicas. Desde o restabelecimento das relações diplomáticas, a embaixada da China, em colaboração com o governo são-tomense, tem distribuído cestas básicas às populações de todos os distritos quando se aproxima o Natal, para levar alegria e felicidades aos mais necessitados. Neste ano, damos continuidade a esta boa prática da cooperação pragmática”.

As cestas básicas vão ser distribuídas às pessoas e às famílias mais vulneráveis de todos os distritos do país, nesta quadra natalícia.

Xu Ying Zhen acrescentou ainda que “este acto se traduz em modestos gestos como cestas básicas para ajudar as pessoas mais vulneráveis de São Tomé e Príncipe”.

O ministro de trabalho e solidariedade, Célsio Junqueira, afirmou que os cabazes devem chegar aos mais necessitados de todos os distritos da Ilha de São Tomé e da Região Autónoma do Príncipe. “Temos que ser sempre gratos a ajuda que recebemos e dar melhor o uso, e é neste sentido que nós temos estado a trabalhar para melhor aplicar os apoios que recebemos do exterior”.

Célsio Junqueira acrescentou que neste momento é preciso fazer boa gestão dos cabazes com vista fazer chegar aos mais necessitados do país. “A ajuda que vamos dar hoje, é simbólica, nós reconhecemos que vocês precisam de muito mais daquilo que estamos a entregar, mais estando numa quadra natalícia e é o momento de ser solidário para com as pessoas”. E acreditem que este gesto está a ser feito, tanto de coração do povo chinês como de coração daqueles que têm para aqueles que não têm nada”.

Presentes no acto simbólico estiveram cerca de trinta beneficiários, e os funcionários do ministério do trabalho e solidariedade.

Waley Quaresma