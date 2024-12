Cooperação China-África: Decifração de três jornalistas africanos

O principal canal de televisão da China, a CGTN em língua francesa, convidou jornalistas africanos para uma mesa-redonda no programa «Decifremos a China moderna». Vindos de São Tomé e Príncipe, da Costa do Marfim e do Senegal, os participantes na discussão debruçaram-se sobre o nono Fórum sobre a cooperação China-África (FOCAC), os resultados da cooperação China-África em 2024 e a cooperação no Sul global.

África e China prosseguem uma cooperação exemplar que permite a cada parte tirar benefícios mútuos. Durante o ano de 2024, o nono Fórum sobre a Cooperação China-África (FOCAC) realizou-se em Pequim e com sucesso, reafirmando uma vontade comum das duas partes de caminhar juntas para enfrentar os desafios do desenvolvimento, da paz e da mudança climática.

Para apreciar o dinamismo dos laços de cooperação entre a África e a China, CGTN em língua francesa deu a palavra aos jornalistas africanos. Trata-se de Abel Tavares da Veiga, fundador e editor do jornal Téla Nón de São Tomé e Príncipe, Souleymane Diam Sy, jornalista do diário Le Soleil do Senegal e Agbadou Tanguy Gildas Gahie, jornalista da Agência de Imprensa da Costa do Marfim.

A mesa-redonda, co-apresentada pelos jornalistas Wu Mengyu e Karim Badolo da CGTN, abriu as discussões sobre o FOCAC 2024. No geral, os três participantes saudaram a realização deste grande encontro diplomático entre África e China.

Segundo Abel Tavares da Veiga, a cooperação sino-africana tem um impacto considerável na marcha da economia mundial. Através de um quadro de intercâmbio como o FOCAC, a China e os 53 países africanos têm uma palavra a dizer no desenvolvimento mundial.

Para ele, a África tem um enorme potencial agrícola que precisa ser valorizado através da modernização do setor. E a China é um parceiro ideal neste processo de modernização agrícola. Tomando o exemplo do seu país, São Tomé e Príncipe, Abel Veiga referiu que a China contribuiu para a modernização do sector agrícola. Segundo ele, a China aplica o princípio «aprender a pescar em vez de dar o peixe» na sua cooperação com a África.

Essa filosofia, disse ele, deixou marcas visíveis em seu país através do empoderamento das mulheres e iniciativas de desenvolvimento nos setores agrícola e pecuário.

Abel Tavares da Veiga recordou que a África e a China sempre mantinham laços económicos através das antigas Rotas da Seda. Na sua opinião, a última edição do FOCAC foi um sucesso na medida em que as relações diplomáticas entre os países africanos e a China foram elevadas ao nível de parceria estratégica.

Agbadou Tanguy Gildas Gahie, da Agência de Imprensa da Costa do Marfim, afirmou que as dez ações de parceria para a África nos próximos três anos abrangem uma vasta gama de áreas, desde a economia à cultura, passando pela segurança, saúde e ambiente.

«A Acção de Parceria para os Intercâmbios Humanos e Culturais reflecte uma estratégia de cooperação reforçada entre a China e a África nos domínios da formação profissional, da educação, da cultura e da inovação tecnológica. No que diz respeito ao meu país, a Costa do Marfim, esperamos obter benefícios consideráveis desta cooperação multiforme com a China», desejou Gahie.

Por isso, os resultados da cooperação China-África são interessantes na medida em que a China financia grandes projetos de desenvolvimento no continente. As perspectivas de futuro da cooperação sino-africana são promissoras, pois a relação económica China-África está a sofrer uma evolução notável.

Além dos números impressionantes das trocas comerciais, é uma parceria estratégica que se constrói e que é marcada por novas ambições e novos desafios», afirmou o jornalista marfinense.

«Impacto muito apreciável»



Para Souleymane Diam Sy, do diário Le Soleil no Senegal, a nona edição do FOCAC foi um sucesso com repercussões muito apreciáveis no plano económico. O facto de a China ter disponibilizado 50 mil milhões de dólares em benefício da África atesta, segundo ele, o dinamismo da cooperação entre as duas partes. Plano de Ação de Pequim do FOCAC (2025-2027) integra a Agenda 2063 da União Africana (UA), o Programa para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África (PIDA) do Banco Africano de Desenvolvimento e a Zona de Intercâmbio Continental Africano (ZLECAF) no FOCAC.

Saudou o dinamismo da cooperação bilateral entre o Senegal e a China. Segundo o jornalista senegalês, a China contribuiu em grande medida para acelerar o processo de ancoragem do continente na modernidade. Seu desejo, disse ele, é ver essa parceria continuar e que os benefícios possam beneficiar as populações. «A cooperação sino-africana é dinâmica. Está destinada a se fortalecer. A tarifa zero sobre 100% dos produtos africanos que já entrou em vigor para uma trintena de países e para outros, constitui uma bela perspectiva. Os consumidores chineses precisam dos produtos africanos. Deve-se facilitar a compra destes produtos», disse Souleymane Diam Sy.

Sobre a cooperação global do Sul, os três colegas argumentaram que esta configuração requer um equilíbrio na governança mundial. O Sul Global deve ser ouvido e defender os seus interesses. Na opinião de Souleymane Diam Sy, o Sul global remete um pouco a uma ordem internacional multipolar e multilateral e é impossível falar do desenvolvimento mundial sem levar em conta as aspirações do Sul global que é uma realidade.

Um novo fôlego contra a pobreza

A criação da Aliança Mundial contra a Fome e a Pobreza por ocasião da cimeira do G20 marca, segundo o jornalista ivoriano, uma mobilização sem precedentes para erradicar estes flagelos até 2030. Missão A Aliança tem como missão reforçar a segurança alimentar, combater a desnutrição, apoiar os pequenos agricultores e promover a inclusão financeira. Para mim, a ambição da Aliança é louvável», disse o Sr. Gahie.

Sobre as oito ações lançadas pelo presidente chinês Xi Jinping na cúpula do G20, Souleymane Diam Sy argumentou que elas se enquadram em três iniciativas principais: desenvolvimento global, paz mundial e civilizações globais. Para Abel Tavares da Veiga, as oito ações propostas pelo presidente chinês são iniciativas estruturantes, pois visam promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo do mundo. Além disso, as prioridades da África são levadas em conta nestas acções.

Os três jornalistas também falaram sobre o papel que a mídia deve desempenhar na promoção da cooperação global do Sul.

Para eles, a mídia deve ser a voz desse grande conjunto que defende uma governança inclusiva onde os interesses de todas as partes são levados em conta.

No décimo aniversário do conceito de diplomacia da China, os participantes da mesa-redonda reconheceram unanimemente o papel do líder chinês na promoção de um mundo estável e próspero. Para eles, a diplomacia chinesa está preocupada com a paz e o desenvolvimento no mundo em benefício de uma comunidade de destino compartilhado para a humanidade.

A mesa-redonda com os jornalistas africanos foi transmitida em todas as plataformas da CGTN : Acompanhe em baixo ;

https://francais.cgtn.com/news/2024-12-16/1868540162089435137/index.html

Artigo da CGTN