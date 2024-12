Como a experiência agrícola chinesa está melhorando a agricultura em São Tomé e Príncipe

A foto tirada em 15 de julho de 2023 mostra uma vista da Vila das Caldeiras da Ilha de São Tomé, São Tomé e Príncipe. (Xinhua/Han Xu)

São Tomé, 18 out (Xinhua) — À medida que a estação chuvosa se aproxima em outubro, Jamaika Martins, de 32 anos, estava ocupado em seu pequeno campo colhendo bok choy chinês pela primeira vez.

Nas proximidades, especialistas agrícolas chineses, que têm ajudado São Tomé e Príncipe na agricultura, ficaram bastante impressionados com as recompensas de seus esforços, tornando-se os primeiros compradores dos produtos cultivados internamente de Jamaika.

Ao contrário do mesmo vegetal cultivado na China, a safra de Jamaika, nas garras do clima local, cresceu com folhas longas e corpo esguio. Apesar de sua aparência diferente, o rendimento superou o de outras folhas verdes normalmente cultivadas por agricultores locais.

O bok choy chinês é uma das várias variedades de vegetais introduzidas por uma equipe de especialistas agrícolas chineses, que têm conduzido testes de campo para diversificar a seleção de culturas de São Tomé. Após meses de testes, eles identificaram 14 variedades de vegetais de alto rendimento, principalmente berinjela e pimenta, para ajudar a lidar com as opções limitadas de alimentos da nação insular e os altos preços dos vegetais.

São Tomé e Príncipe, um país insular no Golfo da Guiné, na costa oeste da África, está na lista das Nações Unidas de países menos desenvolvidos. No século 19, o solo vulcânico e o clima tropical das ilhas atraíram o então governo colonial português e os proprietários de plantações para introduzir o cacau do Brasil. No início do século 20, as ilhas eram o maior produtor mundial de cacau, embora a prosperidade econômica tenha sido construída sobre o perigo das comunidades locais. Devido à indústria de cacau em massa, poucos recursos foram destinados ao cultivo de safras e vegetais nas ilhas.

O impacto dessas estruturas econômicas coloniais ainda é evidente hoje. Mais da metade dos alimentos de São Tomé e Príncipe agora é importada e mais da metade de sua população está lutando contra a insegurança alimentar moderada a grave, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.

Para Jamaika e sua família, a agricultura é um desafio e uma necessidade. Seu pequeno terreno, com menos de um acre em uma encosta na vila de Nova Moca, é o resultado de um trabalho árduo, pois é o mais plano da região.

Jamaika aproveitou ao máximo o pedaço de terra “do tamanho da palma da mão”. Metade de seu lote nutre pimentões, uma safra valiosa que pode ser vendida por até 10 dólares americanos por quilo, um dos vegetais mais caros do mercado local.

“Os especialistas chineses me ensinaram como melhorar o cultivo de mudas de pimentão, o que quase dobrou meu rendimento”, disse Jamaika. “Eles me mostraram como fazer compostagem usando ervas daninhas, o que melhorou o solo e reduziu minha necessidade de fertilizantes.”

Com a orientação da equipe chinesa, Jamaika também começou a cultivar abobrinha, outra cultura de alto valor introduzida por especialistas chineses. O preço de mercado local da abobrinha rivaliza com o do pimentão, e a renda melhorou a situação financeira de sua família.

Peng Jie, um dos especialistas chineses especializados no cultivo de hortaliças, tem trabalhado em estreita colaboração com agricultores como Jamaika desde que chegou a São Tomé em agosto de 2023.

“Nosso objetivo é usar recursos locais e introduzir melhores técnicas agrícolas para ajudar os agricultores a melhorar a produtividade e a renda”, disse Peng.

Ao lado de seus colegas, Peng tem conduzido testes agrícolas, montando campos de demonstração e ensinando aos agricultores novos métodos sustentáveis de cultivo.

Desde 2017, a China tem ajudado São Tomé e Príncipe em seu desenvolvimento agrícola. Por meio de um projeto abrangente de assistência técnica agrícola e pecuária, especialistas chineses têm trabalhado com as autoridades locais para melhorar as práticas agrícolas.

Nos últimos sete anos, quatro equipes de especialistas chineses, especializados em áreas que vão desde o cultivo de vegetais até a criação de animais e processamento de alimentos, trabalharam no projeto, e os resultados foram impressionantes.

A equipe chinesa estabeleceu bases de demonstração de gado e veterinária, áreas de cultivo de culturas de alto rendimento e centros de criação de aves. Duas aldeias, incluindo Nova Moca, tornaram-se locais modelo de alívio da pobreza, mostrando os benefícios que as técnicas agrícolas modernas trouxeram para as comunidades rurais.

De acordo com Duan Zhenhua, chefe da quarta equipe agrícola, essas plataformas permitiram a adoção generalizada de tecnologias práticas. Como resultado, agricultores como Jamaika viram sua renda aumentar.

“O desenvolvimento agrícola em São Tomé e Príncipe começa com a formação de pessoas para trabalhar eficazmente com a terra. Os agricultores precisam estar bem equipados com conhecimento. A formação é crucial nesse sentido”, disse Abel da Silva Bom Jesus, ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural do país.

“Outro fator fundamental é a disponibilidade de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes e novas técnicas de combate a pragas e doenças. Essas são as questões mais urgentes para nós porque, embora tenhamos terra e água, precisamos de tecnologia moderna para inaugurar uma nova era para nossa agricultura”, disse Jesus.

Jesus, que fez várias viagens à China, está particularmente impressionado com a modernização agrícola da China.

“O treinamento que está sendo fornecido aumentará as habilidades de nossos agricultores e aumentará a produção. Hoje, a agricultura é uma ciência e, sem conhecimento científico, corremos o risco de nos envolvermos em práticas nocivas que danificam o solo e desperdiçam tempo. Com treinamento adequado, os agricultores poderão produzir safras de maior qualidade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente”, disse o ministro.

“A China é nosso principal parceiro para nos ajudar a alcançar o nível de desenvolvimento agrícola que aspiramos alcançar”, disse ele.