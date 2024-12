Lapa recebeu energia limpa e livra-se do isolamento

Comunidade piscatória da ilha do Príncipe, LAPA, marca a história do processo de transição energética na ilha do Príncipe. Pela primeira vez os cerca de 40 habitantes da comunidade beneficiam de energia eléctrica e limpa.

Painéis solares e baterias recarregáveis foram instalados na comunidade mais isolada da ilha do Príncipe. Um investimento do governo da Região Autónoma do Príncipe, que segundo o Presidente do Governo Regional Filipe Nascimento, se enquadra na política de valorização da pessoa humana.

Isaqueo Napoleão, secretário Regional para as infraestruturas, realçou o momento histórico. «É um marco histórico para a comunidade de Lapa, bem como para a região autónoma e o país no seu todo», afirmou.

Natal significa luz, mas também amor. A população isolada recebeu cabazes para a quadra festiva, e um televisor público com acesso a canais internacionais. Para reforçar a quebra do isolamento, o governo regional prometeu a entrega nos próximos tempos de uma embarcação nova para ligar Lapa com outras regiões do Príncipe.

Príncipe que é património mundial da biosfera, ainda depende muito da energia fóssil(gasóleo). A transição energética é o caminho para fortalecer a preservação do ambiente, no património mundial da biosfera.

Abel Veiga