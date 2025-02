FAO reforça capacidades dos agricultores em produção inovadora e otimização da gestão da cadeia de valor

05 de fevereiro de 2025, São Tomé – A erradicação da fome e da malnutrição até 2030 exige a implementação de estratégias nacionais, políticas públicas, leis e programas que garantam o direito a uma alimentação adequada para todos, contribuam para a redução da pobreza e melhorem a alimentação das pessoas, tendo em conta o contexto de cada país.

Em São Tomé e Príncipe (STP), o empenhamento do Governo na resolução do problema da subnutrição é evidente. De facto, a atenção dada à nutrição é facilmente justificada quando se analisam os dados relativos ao estado alimentar e nutricional da população, nomeadamente das crianças.

Neste sentido, e no quadro do projeto “Abordagem multissetorial para promover as boas práticas de alimentação e nutrição nas escolas e comunidades”, o escritório da Representação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em São Tomé e Príncipe, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, realiza durante 3 dias em todos os distritos do país , uma formação sobre o “reforço de capacidade dos trabalhadores agrícolas, educadores, técnicos de saúde, pais e encarregados de educação, para adotarem técnicas de produção inovadoras e otimização da gestão da cadeia de valor, contribuindo assim para a segurança alimentar e nutricional em STP.

Na cerimónia de abertura, que decorreu no Centro multiuso em São João dos Angolares, Distrito de Caué, Armando Monteiro, representando o Assistente ao Representante da FAO-STP, reafirmou o compromisso da Organização em fornecer as ferramentas necessárias para fortalecer as capacidades dos agricultores, educadores, técnicos de saúde, pais e encarregados de educação e todos os envolvidos na missão de promover a segurança alimentar e nutricional no país, reforçando a importância de uma abordagem integrada para enfrentar os desafios relacionados à alimentação e saúde da população.

Ostílio Cosme, representando o Presidente da Câmara Distrital de Caué, enfatizou a relevância da formação oferecida, ressaltando a necessidade dos moradores do distrito em absorver as técnicas ensinadas. Ele destacou igualmente, que a implementação adequada dessas práticas, contribuirá significativamente para a melhoria do atendimento aos utentes em Caué, promovendo um serviço mais eficiente e qualificado para a comunidade, no que toca a segurança alimentar e nutricional, nas escolas, e postos comunitários de saúde.

Ao presidir a cerimónia, Início Silveira, Diretor da Agricultura, representando o Ministro da Agricultura, destacou o compromisso do Governo em garantir que o projeto em questão traga resultados que impactem positivamente a vida das pessoas e suas famílias. A declaração refletiu a intenção do Governo de promover melhorias e desenvolvimento sustentável no setor agrícola, enfatizando a importância desse projeto para a comunidade local.

A referida formação terá como objetivos, formar técnicos e agricultores nas melhores práticas de técnicas inovadoras de produção agrícola e de otimização da cadeia de valor, sensibilizar os participantes para a importância das técnicas inovadoras de produção, destacando o seu impacto social, económico, educativo e ambiental e promover a adoção de boas práticas alimentares, incentivando mudanças positivas nos hábitos alimentares das comunidades.

Recorde-se que a Região Autónoma do Príncipe (RAP) já foi beneficiada com a referida formação.

