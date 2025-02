Centrais sindicais veem luz no fundo do túnel após reunião de concertação social

As organizações sindicais de São Tomé e Príncipe consideram que a proposta do orçamento geral do Estado para 2025, apresentada pelo governo na reunião do conselho de concertação social satisfaz as principais reivindicações da classe trabalhadora.

Na qualidade de porta-voz do conselho de concertação social alargado, que incluiu as organizações da sociedade civil, João Tavares líder da central sindical ONTSTP, disse a comunicação social que o projecto orçamental apresentado pelo primeiro-ministro Américo Ramos, é equilibrado e prioriza os sectores considerados fundamentais para as populações nomeadamente a educação, a saúde e as infraestruturas.

«Nós realçamos a questão das infraestruturas porque tem a ver com o retorno. Os investimentos públicos vão provocar maior absorção de mão de obra, mais emprego e isto é muito importante para a nossa economia», afirmou o porta voz do conselho de concertação social.

Avaliado em mais de 200 milhões de euros o orçamento geral do Estado para 2025, contempla a actualização dos salários na função pública.

«O governo falou também da possibilidade de uma revisão salarial, mas delegados este assunto para a próxima reunião uma vez que tem a ver com cifras. Estamos seguros que brevemente nesse assunto para vermos em que medida será o aumento de salário que o governo prevê fazer para este ano 2025», explicou João Tavares.

Para as centrais sindicais, apareceu uma luz ao fundo do túnel.

Abel Veiga