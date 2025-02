Aumento do abandono infantil levanta debate sobre alternativas à institucionalização

O número de crianças em situação de abandono tem vindo a aumentar em São Tomé e Príncipe, um fenómeno associado ao crescente fluxo migratório dos últimos anos, especialmente para Portugal. Perante esta realidade, a institucionalização tem sido a solução mais aplicada para garantir a proteção destas crianças.

“A institucionalização é a última medida, ou seja, uma medida de último recurso que só deve ser aplicada em situações específicas. No entanto, temos observado que ela tem sido o primeiro recurso, ou seja, a mais aplicada” afirmou Ridelgil Tavares, representante da Rede de Proteção das Crianças.

Preocupada com a situação, a Rede de Proteção da Criança organizou um workshop para debater medidas alternativas à institucionalização.

Segundo a UNICEF, este modelo não consegue garantir os cuidados personalizados e os vínculos afetivos essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças.

“O modelo de cuidados alternativos, seja através da família de acolhimento ou de outras soluções que promovam a convivência familiar e comunitária, é uma abordagem mais eficaz, que respeita os direitos da criança e oferece um ambiente mais adequado ao seu desenvolvimento,” defendeu Mariana Serrano, especialista de programas da UNICEF.

O Procurador-Geral da República reforçou que o acolhimento institucional deve ser encarado apenas como uma medida excecional e provisória, sendo fundamental encontrar soluções mais estáveis e adequadas.

“A busca por alternativas que privilegiem o ambiente familiar e comunitário é um compromisso que assumimos em respeito ao direito fundamental de cada criança e adolescente de crescer em um ambiente seguro, afetivo e estável,” sublinhou Kelve Nobre de Carvalho.

O workshop contou com a participação de todas as instituições com intervenção direta na proteção da infância em São Tomé e Príncipe.

José Bouças