Projeto ERGUES capacita técnicos da educação sobre planeamento e estudos em educação

A formulação e implementação de políticas educativas eficazes dependem de dados estatísticos fiáveis e precisos.

“Precisamos de indicadores padronizados entre vários países e redes internacionais para podermos comparar a evolução dos sistemas educativos e identificar quais políticas são mais urgentes em determinados momentos. Sem que essas informações sejam tratadas, analisadas, discutidas e integradas pelos tomadores de decisão, não conseguiremos fazer o planeamento estratégico do sistema educativo e estabelecer as prioridades.” – disse Susana Colaço, formadora do Instituto Politécnico de Santarém.

Para garantir a recolha e organização dessas informações, técnicos da Direção de Planeamento e Inovação Educativa do Ministério da Educação e Ensino Superior receberam formação em planeamento e estudos em educação.

“O Ministério da Educação entende que o fortalecimento de competências e a requalificação de seus recursos humanos são essenciais para formular políticas públicas que estejam alinhadas com os desafios de desenvolvimento do país. A área de planejamento e estudos é de grande importância, pois precisamos realizar análises e identificar os estrangulamentos para poder planear com bases sólidas e responder aos desafios do sistema educativo,” destacou Marisa Costa, Diretora-Geral de Planejamento e Inovação.

Com esta capacitação, o Ministério passa a dispor de mais ferramentas para enfrentar os desafios do sistema educativo em São Tomé e Príncipe de forma mais estruturada.

A formação insere-se no projeto de ensino e reforma da governação educativa no arquipélago, financiado pela Cooperação Portuguesa e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr.

José Bouças