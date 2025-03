Grande parte dos professores santomenses carece de formação contínua

A maioria dos professores em São Tomé e Príncipe enfrenta a ausência de oportunidades de formação contínua, o que representa um desafio significativo para o fortalecimento da qualidade da educação no país.

Conforme destacado por Diovigildo Constantino, técnico de Planeamento e Inovação Educativa, “Podemos afirmar que entre 90% e 99% dos professores necessitam de formação contínua. Essa necessidade é universal, independente de já possuírem ou não uma formação inicial.”

Devido ao impacto da situação na qualidade do ensino no arquipélago, o Ministério da Educação, por meio do projeto ERGUES, financiado pela Cooperação Portuguesa, promoveu uma oficina direcionada aos técnicos pedagógicos. O objetivo é capacitar para melhorar o planeamento e a avaliação da formação contínua dos professores santomenses.

Segundo Susana Colaço, formadora do Instituto Politécnico de Santarém, “Ao longo de sua trajetória profissional, os professores precisam se manter atualizados, conhecer as inovações pedagógicas, adaptar novos instrumentos às suas salas de aula e trabalhar continuamente em diversos aspetos que são cruciais para o seu desenvolvimento.”

A capacitação contínua dos professores é o alicerce essencial para promover melhorias significativas na qualidade do ensino e no processo de aprendizagem, garantindo uma educação mais eficaz e transformadora.

“Edjimilton Fernandes, técnico de Planeamento e Inovação Educativa, destacou: “Se desejamos, de fato, melhorar a qualidade do nosso ensino, precisamos começar a refletir sobre os nossos objetivos, identificar os problemas que enfrentamos e as soluções necessárias. É por isso que é essencial iniciarmos pela formação contínua.”

A formação contínua funciona também como ferramenta estratégica para alinhar as diferentes áreas curriculares ao perfil dos professores, permitindo preencher as lacunas existentes e promover uma educação mais eficiente e de qualidade.

José Bouças