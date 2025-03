China : Uma celebração única para o Dia Internacional da Mulher

As duas sessões de 2025 estão sendo realizadas em Pequim e coincidem com o Dia Internacional da Mulher. Os membros do APN e as mulheres no Comitê Nacional da CCPPC celebram-na de maneiras diferentes. São de diferentes etnias e trabalham em campos diferentes, mas partilham uma ambição comum: formular propostas para o futuro da China. Nosso repórter Zhang Meijiao conheceu algumas delas.

Yang Yuni, no coração dos arrozais, a transmissão de uma herança à juventude

Na província autônoma de Hani e Yi de Honghe, aos pés dos arrozais em terraço dos Hani, uma jovem mulher da geração Z escolheu dedicar sua vida à transmissão cultural. Originária da etnia Hani, fundou o Centro de Patrimônio Cultural e Artístico de Yuni, um espaço onde tradição e modernidade se encontram.

Durante nove anos, ela treinou mais de 3.000 jovens para a riqueza de sua herança. Um dia, uma criança de sete anos, com os olhos brilhando de entusiasmo, levantou a mão e disse: «Eu quero ser herdeiro da herança!» Naquele momento, ela sabia que seu compromisso estava dando frutos.

Em torno dela, uma equipe de jovens artistas reinventa a cultura local. Dança urbana, música eletrônica, bordado étnico integrado à moda contemporânea: aqui as tradições não se congelam, evoluem. Enquanto as tias e avós das aldeias bordam roupas únicas, uma nova geração dá vida à arte ancestral.

Nesta parte de Yunnan, a identidade cultural não é apenas uma lembrança do passado, é uma promessa para o futuro.

Lan Lin, herdeira de esperança e modernidade

No coração das montanhas onde vivem os Zhuang, Lan Lin escolheu transformar o bordado tradicional em alavanca de emancipação para as mulheres. Consciente das dificuldades enfrentadas pelas mulheres que deixam suas aldeias para trabalhar longe de seus filhos, ela fundou uma oficina de bordado onde as mulheres podem aprender um ofício e ganhar a vida sem sair de casa. Graças ao seu compromisso, mais de 2.000 bordadeiras foram treinadas gratuitamente.

Mas o caminho não foi sem obstáculos. Muitas vezes, o bordado Zhuang é percebido como um simples vestígio do passado. «Se eu usar uma peça bordada, os jovens dirão que é uma roupa de avó», diz Lan Lin. No entanto, ela acredita firmemente que essa arte deve ser vivida todos os dias.

Depois de muitas reflexões, ela e sua equipe lançaram uma série de almofadas bordadas, combinando tradição e modernidade.

Durante uma exposição, os visitantes se maravilharam com sua elegância. Naquele dia, Lan Lin soube que seus esforços não tinham sido em vão: o bordado Zhuang encontrou seu lugar no mundo contemporâneo, e com ele, centenas de mulheres recuperaram esperança e dignidade.

Estas mulheres notáveis são apenas um exemplo entre muitas outras mulheres excepcionais que moldam a China de hoje. Seja nas grandes metrópoles ou nas áreas rurais, os esforços das mulheres chinesas têm produzido resultados impressionantes. A igualdade entre homens e mulheres está progredindo na governança chinesa. A taxa de emprego das mulheres está aumentando constantemente, sua saúde está melhorando significativamente e as oportunidades educacionais são muito mais equitativas. Este progresso é um testemunho do papel crescente das mulheres no desenvolvimento da China.

PARCERIA – Téla Nón / CGTN