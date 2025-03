Museu Nacional vai ganhar nova vida dentro de 3 anos

Em três anos, o Museu de São Tomé e Príncipe estará completamente renovado. As obras, que incluem a recuperação e conservação de peças do acervo, são financiadas pela cooperação portuguesa e executadas pela Universidade de Évora.

Essa é a primeira intervenção transversal e profunda neste patrimônio cultural desde sua instituição em julho de 1976, preservando no mesmo local o acervo que guarda a história de São Tomé e Príncipe ao longo dos últimos 500 anos.

O projeto de renovação do museu nacional é financiado pela cooperação portuguesa, através do fundo de pequenos projetos, no valor de meio milhão de euros.

De acordo com Paula Pereira, Adida para a cooperação da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, a verba destinada ao projeto permitirá, ao longo dos próximos três anos, realizar diversas atividades, incluindo a requalificação do edifício, a recuperação e conservação de mais de 400 peças do acervo, o desenvolvimento de um novo projeto museográfico, além da implementação de programas de formação para técnicos e licenciados em história, operadores e dinamizadores turísticos, bem como outros profissionais dos setores da educação, cultura e turismo.

A execução está sob a responsabilidade da Universidade de Évora.

“Requalificar um museu como este significa não apenas zelar pela preservação do património histórico e cultural, mas também contribuir para a consolidação e, acima de tudo, para a constituição da memória coletiva de um povo“, destacou Hermínia Vilar, Reitora da Universidade de Évora.

As autoridades santomenses expressam gratidão, destacando que o museu poderá futuramente representar uma importante fonte de receitas para o Estado.

“As intervenções no Museu Nacional não apenas o tornam mais atrativo para os visitantes, mas também fortalecem seu papel na promoção do setor turístico. Além disso, impulsionam as indústrias culturais e criativas, contribuindo para a geração de receitas e para o desenvolvimento econômico do país“, destacou Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura e Ensino Superior.

Com a renovação, espera-se criar um espaço dinâmico e inclusivo, onde o museu seja não apenas o guardião da história, identidade e patrimônio santomense, mas também um moderno centro educativo e um atrativo polo turístico.

A música teve um papel marcante na apresentação pública do projeto, cuja conclusão está prevista para 2027.

José Bouças