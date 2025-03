Pai da falecida Alaúde Marcos Elísia é o único suspeito de ter violado a menina de 17 anos

No dia 14 de março o Téla Nón deu a notícia sobre a violação sexual da menor Alaúde Marcos Elísia. A menina que residia na vila de Santa Catarina, no norte da ilha de São Tomé acabou por falecer no sábado dia 15 de março, após vários dias em coma no hospital central Ayres de Menezes.

«Os médicos observaram-na e chegaram à conclusão de que ela foi violada no ânus, e por várias vezes», denunciou a mãe, Maria Laurinda Jaime Marcos, em declarações ao Téla Nón no dia 14 de março.

FOTO : Maria Laurinda Jaime Marcos, mãe da menina falecida

Na manhã de sexta-feira 21 de março, os serviços do Tribunal Regional do distrito de Lembá, confirmaram para o Téla Nón que um cidadão suspeito de crime de violação sexual da menor Alaúde Marcos Elísia, foi conduzido pela polícia judiciária ao Tribunal do Distrito de Lembá.

Segundo a fonte do tribunal regional, o arguido deverá ser ouvido pela juíza de instrução, o mais tardar na próxima segunda-feira.

«Na impossibilidade de a juíza vir da capital São Tomé, até aqui na cidade de Neves, o arguido deverá ser enviado para o comando da polícia do distrito de Lembá, e assim ser ouvido na segunda – feira», explicou a fonte do tribunal da cidade de Neves.

FOTO : Tribunal do distrito de Lembá

O Téla Nón confirmou no Tribunal Regional de Lembá, que o único arguido no processo-crime, é afinal de contas, o pai da menina. Alaúde Marcos Elísia não resistiu as sucessivas violações sexuais brutais, alegadamente protagonizadas pelo próprio pai, Agostinho de Sousa Elisía, pescador na Vila de Santa Catarina.

Ainda no passado dia 14 de março, o Téla Nón conversou com o senhor Agostinho de Sousa Elisía, diante do edifício da Polícia Judiciária. Na altura o pai manifestou-se comovido com a situação da filha Alaúde Marcos Elísia que se encontrava em estado de coma no hospital Central Ayres de Menezes. (Veja o Vídeo)

Abel Veiga