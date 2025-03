Associação dos Filhos e Descendentes dos Angolas recebe apoio da embaixada de Angola em STP

AFDA-STP / Associação dos filhos e descendentes dos Angolas em São Tomé e Príncipe, é uma organização não governamental criada pelos descendentes dos antigos escravos ou contratados oriundos de Angola, para trabalhar nas roças de cacau e café.

A embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe acolheu a associação como um parceiro fundamental para a organização da comunidade angolana no país.

No encontro que se realizou no dia 21 de março o Embaixador de Angola Fidelino Peliganga recomendou os órgãos sociais da AFDA-STP, «a elaboração de um plano de acção com vista a identificar os problemas e definir prioridades com metas objectivas, com a possibilidade de integrar nele um plano estratégico de negócio para tornar a AFDA-STP, auto-suficiente financeira», diz o comunicado emitido após a reunião.

A ONG que agrupa homens e mulheres descendentes de angolanos conta com todo o apoio do da embaixada angolana no país, para dinamizar e concretizar as acções sejam culturais, de solidariedade ou económicas que dignifiquem a comunidade angolana.

Abel Veiga