Missão de docentes do Instituto Politécnico de Santarém e da Universidade de Aveiro-ERGUES

Entre os dias 31 de março e 4 de abril , vai decorrer em São Tomé e Príncipe ,um4.ª missão conjunta do Projeto ERGUES – Ensino e Reforma da Governação Educativa em São Tomé e Príncipe , financiado pela Cooperação Portuguesa. Esta missão englobará duas instituições de Ensino Superior (IES) portuguesas parceiras do projeto: o Instituto Politécnico de Santarém e, à distância, a Universidade de Aveiro.

Esta missão terá como foco a produção de materiais didáticos digitais para o ensino básico e secundário (Eixo 2), analisando as suas potencialidades e os seus constrangimentos, e a formação de professores em matéria de utilização de ferramentas digitais e ensino experimental das Ciências (Eixo 3).

Durante esta semana serão realizadas diversas ações de formação, entre seminários e workshops , bem como reuniões de trabalho e encontros de reflexão e planejamento de ações futuras.

No quadro desta missão, destacamos as seguintes atividades :

Seminário “Potencialidades e constrangimentos da utilização de recursos didáticos digitais” , dirigido a professores dos ensinos básico e secundário | 1 de abril, às 9h, no Auditório do Centro Cultural Português, em São Tomé.

Este seminário terá uma 2.ª edição na Região Autónoma do Príncipe, dirigido aos professores dos mesmos ensinos da RAP | 3 de abril, às 14h30, no Centro Protásio Pina.

· Workshop “Utilização de ferramentas digitais no ensino” , dirigido a professores dos ensinos básico e secundário |1 de abril, às 14h30, na Sala de Formação do Centro Cultural Português (1.ª edição) e 2 de abril, às 9h, na Sala de Formação do Centro Cultural Português (2.ª edição).

Seminário “ Laboratórios virtuais ao serviço do ensino das Ciências ” , dirigido a professores das disciplinas de Física, Química e Ciências Naturais/Biologia | 2 de abril, às 14h30, no Auditório do Centro Cultural Português.

Este seminário terá uma 2.ª edição na Região Autónoma do Príncipe, dirigido a professores das mesmas disciplinas | 4 de abril, às 9h, no Centro Protásio Pina.

Workshop “Ensino experimental das Ciências Naturais” , dirigido aos professores de Ciências Naturais do 3.º Ciclo do Ensino Básico |3 de abril, às 9h, na Sala de Formação do Centro Cultural Português e 4 de abril, às 14h30, na Sala de Formação do Centro Cultural Português (2.ª edição).

O Projeto ERGUES , com duração de 36 meses (de 1 janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026), tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade, da equidade e da inclusão no sistema educativo de São Tomé e Príncipe , atuando em 4 eixos de intervenção : (i) ensino técnico-profissional de dupla qualificação, (ii) materiais didáticos digitais para o ensino básico e secundário, (iii) formação de professores e investigação em educação e (iV) reforço da capacidade institucional do Ministério da Educação.

O Projeto ERGUES é financiado pela Cooperação Portuguesa , através do Camões, IP , e coordenado e cofinanciado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF)eoInstituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) . Tem como parceiros de implementação e cofinanciadores aUniversidade de Aveiro , Universidade de Évora ,oInstituto Politécnico de SantarémeaUniversidade Católica Portuguesa , e como parceiros de implementação e beneficiários do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe e a Universidade de São Tomé e Príncipe .

FONTE : Projecto ERGUES