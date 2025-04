Saúde da CPLP em análise na capital santomense

São Tomé e Príncipe acolhe esta terça-feira o sétimo encontro dos ministros da Saúde da CPLP. A reunião tem como tema “Promovendo a saúde integral e sustentável na CPLP”.

Na reunião dos pontos focais de saúde da organização, Angola defendeu a importância de reforçar a cooperação entre os Estados-membros, com o objetivo de desenvolver respostas mais eficazes e soluções estratégicas para os sistemas de saúde da comunidade.

“Reafirmamos nosso compromisso de aprimorar o aproveitamento das potencialidades de cada país para a troca de conhecimentos e a transferência tecnológica, de maneira regular e eficaz. Para isso, fortaleceremos as redes já estabelecidas e impulsionaremos novas iniciativas, especialmente nas áreas da malária, VIH-Sida e tuberculose”, destacou Helga Freitas.

Além do investimento na capacitação de profissionais, o Secretariado Executivo da CPLP destacou o papel da Rede de Institutos Nacionais de Saúde como elemento-chave para o progresso do setor.

“Os avanços alcançados incluem a criação de um Instituto Nacional de Saúde em Cabo Verde, onde antes não existia, e o trabalho em curso para estabelecer um instituto semelhante em São Tomé e Príncipe. Além disso, a revisão do modelo de funcionamento do Instituto Nacional de Saúde da Guiné-Bissau, o apoio já concedido ao instituto de Moçambique e os planos para iniciativas semelhantes em Angola e Timor-Leste, que em breve será uma realidade, demonstram a dinâmica crescente da cooperação. A Guiné Equatorial também integra esse esforço contínuo de fortalecimento institucional”, assegurou Manuel Lapão, diretor de cooperação do secretariado executivo da CPLP.

São Tomé e Príncipe, que detém atualmente a presidência pro tempore da organização, tem vindo a traçar caminhos para o fortalecimento da cooperação no domínio da saúde entre os países da comunidade.

“O incentivo à produção e à distribuição equitativa de medicamentos e vacinas dentro da comunidade fortalece a soberania sanitária. Além disso, o fomento à pesquisa científica e ao desenvolvimento de tecnologias voltadas para soluções inovadoras adaptadas às realidades dos nossos países reforça esse compromisso”, apontou Cíntia Lima, ponto focal em representação de S. Tomé e Príncipe.

A reunião dos pontos focais antecede o sétimo encontro dos ministros da Saúde da CPLP, que se realiza esta terça-feira, na capital santomense.

José Bouças