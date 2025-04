Crianças no centro da ação climática: nasce um novo plano para São Tomé e Príncipe

Governo e a UNICEF validaram, na quarta-feira, 16 de abril, dois instrumentos estratégicos que vão nortear a resposta nacional à crise climática com foco nas crianças: a Análise de Paisagem Climática para Crianças (CLAC) e o Plano de Ação Climática 2025-2029.

O evento, realizado no Hotel Praia, contou com a presença de membros do governo, parceiros internacionais, sociedade civil e especialistas. A validação dos documentos marca um avanço significativo para um país insular extremamente vulnerável aos impactos das alterações climáticas.

Segundo a Ministra do Ambiente, Nilda da Mata, o país vive uma emergência climática que exige respostas contínuas. “Não basta agir uma vez. Precisamos de uma resposta firme, articulada e permanente”, afirmou.

A ministra alertou para os riscos: secas, inundações, colapsos agrícolas, ondas de calor e insegurança alimentar, que afetam diretamente a saúde, educação e bem-estar das crianças.

Os documentos recomendam intervenções urgentes e integradas nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água e proteção social, com enfoque especial na equidade de género. Entre as prioridades dos documentos consta a proteção das crianças em comunidades de risco climático; a garantia de acesso seguro à água potável e saneamento; a adaptação das escolas e centros de saúde aos eventos extremos; o reforço da resiliência alimentar e nutricional; a promoção de energias limpas nas zonas vulneráveis; o reforço da educação ambiental nas escolas.

A ministra falou sobre ações já em curso, como o Projeto ACA, que realocou famílias em zonas de risco para espaços urbanos seguros, e a finalização do Plano Nacional de Adaptação (NAP). Também defendeu o envolvimento ativo das universidades e centros de pesquisa na formulação de soluções baseadas em evidências.

A representante adjunto da UNICEF, Débora Nandja, assegurou que o CLAC é resultado de seis meses de análise detalhada e fornece dados claros sobre o impacto da crise climática nas crianças. “O objetivo é apoiar o governo a implementar políticas eficazes que salvem vidas e fortaleçam a resiliência do país”, frisou.

Os documentos agora validados constituem ferramentas práticas para planificação, mobilização de recursos e implementação de medidas estruturais com impacto direto nas comunidades mais vulneráveis.

Com esta validação, São Tomé e Príncipe assume um compromisso sério com o futuro das suas crianças. O desafio agora é transformar os planos em ações concretas e mensuráveis.

Waley Quaresma