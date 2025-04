Vila da Madalena ganha uma escola básica totalmente requalificada e um polidesportivo

Festa na vila da Madalena, agora com um novo rosto. A centenária Escola Básica Albertina Matos foi totalmente remodelada e passou de três para sete salas de aula equipadas, permitindo melhores condições aos 330 alunos que estudam em regime duplo.

“Esta escola tem agora um novo rosto, proporcionando um ambiente melhor para que possamos evoluir e estudar com mais qualidade” disse Adelaide Espírito Santo, aluna da escola.

Na cerimónia, o Primeiro‑ministro, Américo Ramos, destacou o impacto da obra na educação e na coesão social.

“Infraestruturas dessa qualidade são necessárias em todo o país, e o governo está comprometido em continuar a trabalhar com os parceiros para construir, transformar e reabilitar esses espaços.”

A escola Albertina Matos é o berço do conhecimento para as crianças da vila de Madalena, e regiões circundantes nomeadamente Obo Izaquente, Mateus Angolares, Ototó, Queluz,Monte Macaco,Santa Margarida, Santa Cruz etc.

A intervenção incluiu ainda a construção, de raiz, de um polidesportivo, reforçando a aposta no desporto como elemento essencial da vida comunitária.

Isac dos Santos, representando os moradores da Vila, destacou a importância do novo espaço: “O polidesportivo tem um grande significado para nós, pois nos incentiva e apoia na prática do desporto, lembrando que o desporto é vida.”

Já o Primeiro-Ministro reforçou o compromisso do governo: “Continuaremos a investir na construção de escolas, edifícios, empreendimentos, campos de jogos e muito mais.”

O projeto “escola e polidesportivo” representou um investimento de cerca de um milhão e meio de euros, financiado pelo consórcio de petrolíferas que opera no país, liderado pela Galp.

Até ao final do ano, o Governo pretende avançar com a reconstrução da estrada que serve a Madalena e as localidades vizinhas, respondendo a uma reivindicação antiga da população.

“Estamos a trabalhar nisso, e há o compromisso de que, até ao final do ano, este assunto estará resolvido,” garantiu Américo Ramos.

Com estas infraestruturas, a Vila da Madalena e das zonas periféricas do distrito de Mé-Zóchi reforça o desenvolvimento e a qualidade de vida da comunidade.

José Bouças