Um livro branco destaca a transformação de Hainan em um centro global de varejo de viagens

Impulsionada por um turismo florescente, políticas inovadoras e um boom de atividades comerciais, a província insular chinesa de Hainan está rapidamente se afirmando como um destino de consumo incontornável, tanto para os mercados nacionais quanto internacionais, de acordo com um white paper publicado na 5a edição da Feira Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE), encerrada sexta-feira.

Intitulado “White Paper 2025 sobre o Travel Retail em Hainan”, o documento foi co-publicado pela KPMG China e pelo Moodie Davitt Report durante o 5o Fórum mundial sobre a inovação no consumo e no retalho duty-free, organizado no quadro da CICPE. O evento reuniu líderes do setor, formuladores de políticas e marcas internacionais para explorar as oportunidades relacionadas ao turismo de compras e às reformas econômicas pioneiras da ilha.

O Livro Branco destaca que as receitas do turismo em Hainan têm crescido consistentemente nos últimos anos, graças à transição dinâmica do comércio a retalho tradicional para novos padrões de consumo e ao aumento das compras duty-free.

Já em 2024, Hainan multiplicou as medidas para reforçar a sua atratividade junto dos visitantes internacionais, visando posicionar-se como um mercado turístico de qualidade à escala mundial.

Uma revelação chave do relatório: a predominância dos jovens consumidores no setor de “Travel Retail” em Hainan. Os viajantes nascidos entre 1990 e 2000 representaram mais de 50% dos turistas em Hainan nos primeiros nove meses de 2024.

O documento enfatiza o duplo papel de Hainan: atrair turistas nacionais com alto poder aquisitivo, ao mesmo tempo em que estimula o consumo dos estrangeiros, consolidando assim seu status como um centro global do Travel Retail.

(Foto: VCG)