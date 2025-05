Rede de arquivos nacionais da CPLP precisa de reconhecimento político

Criada em setembro do ano passado, a rede de arquivos nacionais da CPLP ainda enfrenta desafios para alcançar a consolidação plena.

“O maior desafio que a rede enfrenta é obter reconhecimento político para sua importância, garantindo o apoio necessário ao fortalecimento dos arquivos. Assim, poderemos preservar as fontes da nossa história e, ao reconhecê-las, reafirmar a possibilidade de caminharmos juntos no presente e no futuro”, afirmou Mónica Lima, do Arquivo Nacional do Brasil.

Quase um ano após ter sido criada, São Tomé e Príncipe, por exemplo, ainda não conseguiu marcar presença na plataforma.

“Enfrentamos dificuldades devido à ausência de um site, o que nos causa bastante complicações”, disse Joel Lima, Diretor do Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe.

Portugal destaca a importância de preservar o património comum e compromete-se a apoiar a criação de estruturas que facilitem a partilha de informações entre os Estados-membros da comunidade.

“Vamos discutir e encontrar maneiras de viabilizar um portal verdadeiramente autónomo, capaz de interligar os países e garantir a todos o acesso a este património comum, que nos enriquece e impulsiona o conhecimento e a investigação em diversas áreas”, destacou Ana Bela Ribeiro, da Direção-Geral de Livros, Arquivos e Bibliotecas e da Torre do Tombo de Portugal.

Durante dois dias, responsáveis pelos arquivos nacionais da CPLP estão reunidos em São Tomé e Príncipe para discutir estratégias de operacionalização da rede.

No encontro foi sublinhado que pensar nos arquivos é também refletir sobre a forma como narramos e preservamos a nossa própria existência enquanto comunidade de língua portuguesa.

