PAFAE inaugura central fotovoltaica do CIAT

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), vai inaugurar, na manhã da próxima 4.ª feira, dia 14 de maio, a Central Fotovoltaica do CIAT– Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de São Tomé e Príncipe, em Madalena.

Esta nova infraestrutura representa uma aposta estratégica para o CIAT. Foi construída para dar resposta a uma necessidade imperiosa identificada pelo CIAT, no sentido de colmatar a instabilidade no acesso à energia elétrica, que tem como consequência a rápida danificação de equipamentos e materiais e os atrasos na entrega dos resultados das análises laboratoriais.

Com um investimento global do PAFAE de 240.000 €, esta central é composta por 120 painéis solares, com uma potência total de 65 kW, ocupando uma área de 500 m². Este sistema fotovoltaico dispõe de baterias que garantem o abastecimento energético do CIAT durante a noite e em períodos de baixa insolação. De salientar que os técnicos do CIAT foram capacitados para a operação e manutenção do equipamento instalado e funcionamento geral da central.

O CIAT passa, assim, a ter energia estável de forma contínua, e a garantir a fiabilidade dos trabalhos realizados neste centro de investigação. A construção desta infraestrutura é também mais um passo na transição energética de São Tomé e Príncipe, contribuindo para a diminuição da dependência do país dos combustíveis fósseis. A produção de energia através de painéis solares fotovoltaicos revelou-se a opção energética mais eficiente e sustentável, essencial para assegurar o sucesso do trabalho dos investigadores do CIAT e, assim, potenciar a continuação da investigação agronómica em São Tomé e Príncipe, crucial para o desenvolvimento do setor no país.

Esta iniciativa vai contar com a presença de Sua Ex.ª o Senhor Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe, Nilton Garrido, do Senhor Presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi, Anahory Dias, do Senhor Adido para a Cooperação da Delegação da UE em Libreville, Davide Morucci, do Senhor Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Leandro da Silva e do Senhor Administrador Executivo do IMVF, Jorge Morais.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em estreita parceria com o Ministério de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

