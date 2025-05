“A inovação começa aqui”: semana académica une ciência, talento e criatividade na Universidade de STP

Com olhos postos no futuro e na valorização do saber, a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe abriu esta segunda-feira a sua aguardada semana académica, sob o lema inspirador “A Inovação Começa Aqui”.

O presidente da faculdade, Jeudger do Nascimento, destacou que o tema é um convite à ação: “Queremos mostrar que a inovação não é uma ideia distante — ela nasce aqui, nas nossas salas de aula, nas nossas mentes e nas nossas trocas de conhecimento”.

Durante toda a semana, o campus universitário será palco de atividades que vão desde feiras de ciência e empreendedorismo, passando por exposições gastronómicas, até debates e defesas públicas de monografias. Um verdadeiro festival académico que reforça o papel da universidade como motor de mudança e criatividade.

Waley Quaresma