Sorrisos e solidariedade: Crianças de Santo Amaro celebraram o seu dia com apoio dos comerciantes chineses

O Dia Mundial da Criança foi celebrado com alegria e partilha na escola primária José Leal Bouças, em Santo Amaro, graças a uma doação especial feita pela Associação dos Comerciantes Chineses de São Tomé e Príncipe.

Num ambiente de festa e carinho, os comerciantes chineses ofereceram géneros alimentícios às crianças, demonstrando o seu compromisso com a comunidade local. “Escolhemos esta data simbólica para trazer algo de bom às crianças. É também uma forma de agradecer ao povo santomense pela hospitalidade e confiança nos nossos produtos”, disse Wang Zhanbo, presidente da associação.

Para a diretora da escola, Otávia Carvalho, o gesto representa mais do que uma simples doação. “É um apoio concreto que vai reforçar a alimentação das nossas crianças e o trabalho que desenvolvemos com o apoio do PNASE. Estamos muito gratos”, afirmou.

Pais, encarregados de educação, representantes da câmara distrital de Lobata, do setor da educação e dezenas de alunos testemunharam a entrega, que transformou o Dia da Criança num momento especial e inesquecível para os mais pequenos.

Waley Quaresma