São Tomé acolheu o segundo fórum da educação da CPLP

No segundo Fórum Internacional da CPLP, pontos focais e quadros técnicos da educação discutiram a cooperação no setor, com foco na criação de pontes e na mobilização de parcerias para fortalecer os grandes eixos estratégicos definidos.

“Estamos a falar das estatísticas da educação, a avaliação das aprendizagens nos sistemas educativos, questões de nutrição, alimentação e saúde escolar, o ensino da língua portuguesa, a educação em situações de emergência e o conceito de escolas amigas da CPLP“, enumerou Marisa Costa, coordenadora do fórum.

Alguns parceiros continuam empenhados em apoiar a concretização dos objetivos traçados.

“Contamos com parceiros como o Banco Mundial e a Parceria Global para a Educação, os dois maiores financiadores da educação em São Tomé e Príncipe. Além disso, temos aliados de longa data, como o PAM, UNICEF, FNUAP, Fundação Calouste Gulbenkian, Organização dos Estados Ibero-Americanos, UNESCO, entre outros.”

O fórum decorreu sob o lema “Cooperação multilateral na educação: empoderar a juventude – um caminho seguro para a sustentabilidade”.

“Este II Fórum reflete o compromisso do país e dos Estados-membros em avançar com os esforços para concretizar o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral na Educação da CPLP 2022-2026, bem como o respetivo Plano de Ação”, destacou Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

O encontro antecede a XIII Reunião dos Ministros da Educação da comunidade, que ocorrerá nesta sexta-feira, na capital santomense.

José Bouças