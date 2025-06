Quando os oceanos encontram as florestas: reflexões sobre uma emissão marcante

(Nota do editor: Este artigo reflete a perspectiva do autor Xu Zhike e não necessariamente a da CGTN.)

Como apresentadora do programa especial «Um Futuro Verde», tive o privilégio de orquestrar uma discussão emocionante sobre a proteção dos oceanos e ecossistemas na terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, realizada em Nice. Esta discussão excepcional, reunindo especialistas da China, Europa e África, marcou-me profundamente pela riqueza dos intercâmbios e a complementaridade das perspectivas partilhadas.

Vozes de especialistas para um desafio global

O painel de especialistas que reunimos ilustra perfeitamente a dimensão global dos desafios ambientais. Yu Xiang, diretora do Gabinete de Pesquisa sobre a Economia das Mudanças Climáticas da Indústria de Pesquisa em Ecocivilização da Academia Chinesa de Ciências Sociais, revelou-nos os impressionantes avanços chineses na proteção marinha. Sua história sobre a restauração dos mangues me impressionou particularmente: ver como a China transformou 30.000 hectares de manguezais em verdadeiras «florestas douradas», combinando restauração ecológica e desenvolvimento econômico, demonstra uma abordagem inovadora que reconcilia o ambiente e a prosperidade.

O Sr. Brice Lalonde, com a sua experiência como antigo ministro francês do Ambiente, trouxe uma perspectiva europeia pragmática. A sua insistência na eletrificação dos portos e na transição energética do transporte marítimo revela a amplitude das transformações necessárias. Impressionou-me a sua observação de que «grande parte da poluição dos mares vem da terra», um lembrete salutar que sublinha que a protecção marinha começa nos nossos continentes.

África, pulmão verde do planeta

A intervenção do Sr. Chouaïbou Nchoutpouen da COMIFAC foi reveladora. Como animadora, fiquei fascinada por sua demonstração das ligações intrínsecas entre florestas e oceanos. Descobrir que as florestas tropicais alimentam os oceanos através do transporte de nitrogênio e fósforo através dos rios, ou que os manguezais servem como viveiros para espécies marinhas, me lembrou como nosso planeta funciona como um sistema interconectado.

Sua proposta de fortalecer a cooperação Sul-Sul e criar mecanismos financeiros adaptados às realidades de cada bacia florestal tropical me pareceu particularmente pertinente. A ideia de envolver diretamente as comunidades indígenas nos mecanismos de financiamento soa como uma abordagem justa e eficaz.

A inovação tecnológica ao serviço do ambiente

As discussões com o Sr. Michael Grubb sobre a inovação tecnológica abriram perspectivas estimulantes. A sua visão equilibrada, reconhecendo as oportunidades ao mesmo tempo em que enfatiza as precauções necessárias, marcou-me particularmente. O exemplo dos veículos elétricos, tanto decarbonizados como benéficos para a qualidade do ar urbano, ilustra perfeitamente como uma tecnologia pode servir simultaneamente vários objetivos ambientais.

Fiquei impressionada com a sua ênfase na dimensão humana: «Não se pode esperar que as pessoas adoptem cegamente novas tecnologias sem compreender os seus benefícios.» Esta observação destaca a importância crucial da pedagogia e do envolvimento dos cidadãos na transição ecológica.

O testemunho vivo da juventude

O testemunho de Suzon, jovem francesa residente na China, trouxe um frescor especial aos nossos debates. As suas observações concretas, os veículos eléctricos com as suas placas verdes, a desmaterialização através das aplicações, os parques naturais onde «os caminhos se adaptam à natureza e não o contrário», deram uma dimensão tangível às políticas ambientais de que falávamos.

O seu entusiasmo ao descrever o jogo «Ant Forest» na Alipay, que transforma gestos eco-responsáveis em plantação de árvores reais, lembrou-me do poder da abordagem através do jogo para sensibilizar as gerações mais jovens. Esta abordagem divertida do compromisso ambiental merece ser estudada e adaptada em outros contextos.

As minhas impressões como animadora

Ao orquestrar esta discussão, fui atingida por vários elementos. Em primeiro lugar, a notável convergência das preocupações apesar da diversidade dos contextos geográficos e culturais. Quer os nossos convidados sejam da China, Europa ou África, todos partilham o mesmo sentimento de urgência face aos desafios climáticos e a mesma convicção de que existem soluções.

Depois, fiquei impressionada com a abordagem chinesa da «ecologização da indústria» e da «industrialização da ecologia». Esta visão, que se recusa a contrapor desenvolvimento econômico e proteção ambiental, oferece uma perspectiva refrescante em um debate muitas vezes marcado por antagonismos.

A insistência dos nossos convidados na cooperação internacional também me marcou. As trocas entre o Sr. Lalonde e o Sr. Grubb sobre projetos como ITER, ou as propostas do Sr. Nchoutpouen para reforçar a cooperação Sul-Sul, testemunham uma tomada de consciência: nenhum país pode enfrentar sozinho estes desafios planetários.

As lições de um programa rico

Este programa mostrou-me que a protecção do ambiente não pode mais ser pensada em silos, mas de forma global. Os oceanos, as florestas, as cidades, a tecnologia: tudo está interligado. O exemplo dos mangues da China, ao mesmo tempo sumidouros de carbono, viveiros marinhos e oportunidades econômicas, ilustra perfeitamente essa abordagem sistêmica.

Também me lembrei da importância do envolvimento e sensibilização dos cidadãos. Os exemplos de etiquetagem de carbono na Europa ou a abordagem lúdica adotada pela China mostram que a informação e o incentivo podem transformar comportamentos individuais em movimento coletivo.

Rumo a um futuro verde e promissor

No final deste programa enriquecedor, eu me sinto profundamente otimista sobre o futuro da proteção ambiental. Não por ingenuidade diante dos enormes desafios que nos aguardam, mas porque pude ver a determinação, inovação e colaboração em ação em todos os cantos do mundo.

A China sofreu uma transformação espetacular: de um país onde se rezava por um céu azul, tornou-se uma terra onde é fotografado diariamente. Estes progressos, como sublinhou a senhora Yu, demonstram que são possíveis transformações rápidas e profundas. O empenho da Europa na sua transição energética, a inovação africana na gestão florestal sustentável e o entusiasmo da juventude mundial são sinais encorajadores.

O futuro do nosso planeta se constrói nestes intercâmbios, estas partilhas de experiências, esta emulação positiva entre as nações. A Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nice, é apenas um exemplo entre outros desta mobilização global. Como eu disse na conclusão do nosso programa, o tempo passa muito rápido, mas essa mesma urgência cataliza a inovação e a cooperação. Os oceanos, pulmões azuis da nossa Terra, e as florestas, seus pulmões verdes, merecem a nossa ação determinada. Graças às vozes experientes e apaixonadas que ouvimos, estou convencida de que ainda podemos desenhar um futuro verde para o nosso planeta.

A esperança não está na expectativa, mas na ação coletiva e esclarecida. Este programa foi um bom exemplo disso.

(Xu Zhike, jornalista da CGTN em língua francesa)