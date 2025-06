Sindicato da EMAE exige responsabilização por contrato “lesivo” com a Tesla STP

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da EMAE, Adélcio Costa, lançou duras críticas contra o contrato estabelecido entre o Governo de São Tomé e Príncipe e a empresa turca Tesla STP Ltd, considerando-o altamente prejudicial aos interesses do país e carregado de irregularidades.

Em entrevista concedida à imprensa esta quinta-feira, Adélcio Costa afirmou que o acordo foi conduzido sem consulta à EMAE, violando princípios elementares do direito administrativo. “Trata-se de bens públicos, e o contrato deveria ter sido publicitado e construído com base na legalidade, transparência e interesse público”, disse.

Segundo o líder sindical, os 17 milhões de dólares pagos à Tesla STP apenas em combustível poderiam ter sido usados para estruturar fontes de energia alternativas e realizar investimentos na própria EMAE, que carece de equipamentos, transporte e infraestrutura adequada.

“Com 5 milhões montam-se centrais. Imagine o que poderíamos fazer com 17 milhões se houvesse vontade política e gestão responsável”, destacou.

Adélcio Costa alertou que o país não pode continuar a funcionar como um “estado de brincadeira”, em que contratos milionários são assinados sem fiscalização, sem estudos sérios e com cláusulas lesivas ao interesse nacional. “Todos os que estiveram envolvidos devem ser responsabilizados. Não se pode deixar esse prejuízo impune.“

Para o sindicato, este é um negócio ruinoso, que compromete o futuro financeiro do país, aumenta a dívida pública e compromete os serviços prestados à população. “A dívida será paga por todos os santomenses. Todos nós seremos penalizados”, concluiu.

waley Quaresma