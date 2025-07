Universidade de São Tomé e Príncipe acolhe o VII Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia

A Universidade de São Tomé e Príncipe é anfitriã do VII Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia, que decorre de 1 a 4 de julho, e visa fomentar o diálogo académico e científico, promover a cooperação entre instituições e refletir sobre soluções sustentáveis para os desafios das economias emergentes, com ênfase especial nas regiões insulares.

O evento que decorre sob o tema “Economia Azul e Sustentabilidade: Desafios e oportunidades para economias insulares e em desenvolvimento”.

“Este simpósio não vai apenas incentivar discussões e partilhas de conhecimentos através da investigação científica e experiências dos países membros da RIAL (Rede Internacional Académica da Lusofonia) … poderemos ter a oportunidade de alistar caminhos com base nessas experiências para ultrapassar desafios de um país insular, tal como o nosso e garantir sustentabilidade a médio e longo prazo” afirmou a Reitora da USTP, Eurídice Aguiar.

A iniciativa reúne representantes de várias universidades e institutos dos países lusófonos, nomeadamente São Tomé e Príncipe, Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Cuba.

“Queremos que este Simpósio de Economia e Gestão se alargue no futuro para as outras áreas do saber que integrem também o desenvolvimento sustentável na área da agricultura, da educação, da saúde e que são temas transversais a todas as nossas comunidades (porque) os problemas que cada um tem são exatamente os problemas que nos outros países existem”, frisou o Presidente da Rede Internacional Académica da Lusofonia, João Moutão.

O governo, representado pelo Primeiro-ministro, Américo Ramos que presidiu a abertura do VII Simpósio, destacou alguns impactos e os alcances do país na transição da economia tradicional à economia azul e sustentável.

“Para assegurar a operacionalização da estratégia nacional de transição para a economia azul, a FAO disponibilizou-se uma vez mais contribuindo para que o país dotasse de um plano nacional de investimento sobre a economia azul”, destacou.

O chefe do governo são-tomense assegurou ainda que “esse instrumento baseou-se nas estratégias do turismo, dos transportes e na visão 2030 do país”.

Durante os três dias do Simpósio, serão apresentados vários painéis com temas de reflexão sobre desafios para a melhoria da economia e da gestão, desenvolvidos por professores e investigadores de várias universidades e institutos dos países lusófonos.

Odjay Ceita