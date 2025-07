Aprovado o plano estratégico de financiamento sustentável da saúde

São Tomé e Príncipe passa a contar, pela primeira vez, com um Plano Estratégico de Financiamento Sustentável para a Saúde, que abrange o período de 2025 a 2032.

A elaboração do plano foi orientada pela Matriz de Progresso do Financiamento da Saúde, uma ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde.

“São Tomé e Príncipe é o primeiro país lusófono em áfrica a aplicar esta metodologia com sucesso para orientar o desenvolvimento do sector da saúde”, destacou Diarra Abdoulaye, Representante da OMS.

O Plano Estratégico de Financiamento Sustentável para a Saúde surge num momento crítico para São Tomé e Príncipe, marcado por mudanças profundas no perfil epidemiológico do país. Há uma transição gradual das doenças transmissíveis para um aumento significativo das doenças não transmissíveis, como a hipertensão arterial e a diabetes, com impactos económicos e sociais importantes.

O documento propõe soluções para reduzir a dependência de financiamento externo e minimizar os pagamentos diretos feitos pelos cidadãos.

“A decisão de alocar 14 por cento do orçamento nacional ao setor da saúde demonstra visão estratégica e liderança. A aposta no reforço dos cuidados primários de saúde revela-se acertada, pois é neste nível que se asseguram maior proximidade, eficácia na prevenção e equidade no acesso aos serviços”, afirmou Eric Overvest, Representante Residente das Nações Unidas.

Para o ministro da Saúde, a existência de uma estratégia de financiamento é uma luz orientadora que pode guiar o país rumo à autossustentabilidade do sistema nacional de saúde.

“A estratégia tem como objetivo proteger os cidadãos contra despesas catastróficas com cuidados de saúde, propondo soluções e mecanismos exequíveis. A inclusão da saúde em todas as políticas públicas permitirá a criação de um fundo estatal comum para o setor, conferindo ao sistema maior resiliência e capacidade operacional independente, reduzindo assim a sua vulnerabilidade face aos impactos das flutuações económicas e das políticas internacionais”, sublinhou Celso Matos.

O plano, assenta em dois pilares principais: “Mais saúde com os recursos disponíveis” e “Mais recursos para a saúde”.

José Bouças