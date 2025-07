Consórcio de três empresas petrolíferas constrói nova escola secundária em São Marçal

A nova escola secundária, construída com mais de cinco milhões de euros de financiamento do consórcio petrolífero formado pela SHELL, Galp e Petrobras, através da Agência Nacional do Petróleo, ocupa uma área de 850 metros quadrados. Dispõe de 21 salas de aula, três laboratórios, quatro salas para professores, enfermaria, secretaria, refeitório e cozinha.

Com capacidade para mais de mil alunos divididos em dois turnos, o novo estabelecimento escolar está localizado em São Marçal, mesmo às portas da capital, vai contribuir para descongestionar o Liceu Nacional.

“Com esta nova escola, o Liceu Nacional passará a operar com um rácio mais equilibrado, favorecendo significativamente a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem”, assegurou Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

Para Dina Lima, aluna, “A escola representa um espaço de aprendizagem mais eficaz. Trata-se de um edifício imponente, que irá beneficiar especialmente os alunos com dificuldades de deslocação para outros estabelecimentos. Estou muito satisfeita.”

Para o Presidente da República, a inauguração do novo estabelecimento escolar representa “um símbolo do compromisso com a juventude e com o progresso sustentável do país, contribuindo para consolidar avanços significativos na rede de ensino secundário do sistema educativo nacional.”

Carlos Vila Nova destacou o simbolismo do investimento no sistema educativo nacional. Por coincidir com as celebrações dos 50 anos da independência, o chefe de Estado apelou ao reforço dos pilares da soberania com o mesmo espírito de sacrifício e ambição que nortearam a conquista. Pois, “A educação é, e continuará a ser, o mais nobre e poderoso dos pilares”, vincou o Presidente da República.

A escola foi batizada com o nome da antiga professora e ministra da educação Ruth Leal, que testemunhou a cerimónia.

José Bouças