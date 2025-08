Professores da matemática concluem formação intensiva para melhorar ensino

O reforço da qualidade do ensino da matemática constitui uma das prioridades estratégicas do Ministério da Educação. Neste âmbito, está em fase de conclusão um curso de capacitação destinado aos professores de matemática do ensino secundário.

Ao todo, 64 professores participam nesta formação intensiva, que combina sessões presenciais e online. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Educação com apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, procura reforçar as competências pedagógicas dos docentes e melhorar o ensino da matemática em São Tomé e Príncipe.

“Estamos empenhados em reforçar as competências dos professores e em introduzir metodologias inovadoras, com o objetivo de alcançar melhores resultados no ensino da matemática nos próximos anos”, afirmou Maider de Sousa, técnico do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

Isabel Orbigo, da Associação Portuguesa de Matemática, é uma das formadoras. Destaca o empenho dos participantes e mostra-se confiante numa melhoria significativa do desempenho dos professores.

“Os professores demonstram grande abertura para melhorar. Sentem a necessidade de partilhar experiências, explorar novos manuais e documentos, e conhecer diferentes perspetivas. Essa atitude é muito encorajadora”, destacou Isabel Orbigo, formadora.

Iniciada em dezembro, a formação aproxima-se da sua fase final com a realização do Bootcamp de Matemática São Tomé e Príncipe 2025, que consolida os conhecimentos adquiridos ao longo dos sete meses.

“Senti-me desafiado a voltar a estudar para me manter atualizado. O intercâmbio de ideias com os colegas e o contacto com novas técnicas vão permitir-me aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem”, sublinhou Hernâni Teixeira, professor de Matemática.

O curso é coordenado pela Direção-Geral do Planeamento e Inovação Educativa e decorre no Instituto Superior de Educação, em São Tomé.

José Bouças