Projeto multissetorial de promoção da alimentação saudável chega ao fim

Chegou ao fim, com resultados satisfatórios em São Tomé e Príncipe, o projeto de abordagem multissetorial para a promoção de boas práticas de alimentação e nutrição nas escolas e comunidades.

O projeto permitiu a introdução de técnicas inovadoras para fortalecer as cadeias de valor agrícolas e promover hábitos alimentares saudáveis em 21 escolas básicas e 7 centros de saúde em todo o território nacional.

“Mesmo em espaços reduzidos, é possível produzir alimentos aproveitando materiais que normalmente seriam descartados. Utilizamos embalagens plásticas de diversos artigos e pneus considerados lixo, transformando-os em recursos úteis para a agricultura escolar e comunitária”, explicou Elvira Guadalupe, coordenadora do projeto.

A escola básica de Pantufo destaca-se como uma das referências na implementação das boas práticas promovidas pelo projeto.

“Já conseguimos produzir grande parte dos alimentos necessários para a cantina escolar, como cenoura, tomate, alface, couve, repolho, salsa, cebola e muitos outros, o que representa um avanço significativo na promoção da alimentação saudável entre os nossos alunos”, destacou Widla Nazaré, diretora da Escola Básica de Pantufo

A iniciativa foi implementada pelos Ministérios da Agricultura e da Saúde, em parceria com a ONG portuguesa Helpo, reforçando o compromisso do país com a segurança alimentar, a nutrição e o desenvolvimento sustentável.

“O nosso papel foi capacitar profissionais da saúde e da educação, bem como mães e crianças, sobre os fundamentos da alimentação e nutrição. Para reforçar essa aprendizagem e valorizar a cultura alimentar local, desenvolvemos um livro de receitas com pratos tradicionais de São Tomé e Príncipe, promovendo o uso de produtos locais”, explicou Rita Sequeira, nutricionista da ONG Helpo.

O projeto de abordagem multissetorial para a promoção de boas práticas de alimentação e nutrição nas escolas e comunidades, foi financiado pela FAO, O fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no valor de 299 mil dólares.

José Bouças