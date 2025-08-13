Sociedade

Escola degradada em Lembá será construída de raiz e concluída antes do início das aulas

Posted on

No coração do distrito de Lembá, concretamente, em Vila de Santa Catarina, um edifício escolar que albergava os estudantes de décima classe, durante anos simbolizou abandono e precariedade está prestes a renascer.

A transformação e a construção de raiz de uma escola secundária na Zona de Expansão segura na Vila de Santa Catarina foi anunciada pelo Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Cardoso, durante a sua mais recente visita de inspeção à zona norte.

A escola, que chegou a funcionar como abrigo improvisado para estudantes, encontra-se com paredes danificadas, cobertura comprometida e condições mínimas para o ensino. O espaço antigo escritório da Vila de Santa Catarina foi cedido temporariamente ao empreiteiro responsável pela construção das pontes de Lembá e Brigoma para servir de estaleiro. Mas, segundo garantiu no sábado, 9 de agosto de 2025, o ministro, a empresa já assumiu o compromisso de devolver o imóvel construído totalmente de raiz, antes do arranque do próximo ano letivo.

Está no cronograma: a escola será entregue pronta ao Ministério da Educação antes do regresso das aulas. É um compromisso que vai além da obra principal e que reflete a responsabilidade social do empreiteiro”, afirmou Nelson Cardoso.

A notícia gerou esperança entre moradores e encarregados de educação, que aguardam há anos por uma intervenção. “Queremos ver promessas transformadas em realidade. As crianças merecem aprender num espaço seguro e digno”, disse um residente que acompanhou a comitiva ministerial.

Para o governo, esta ação é também um exemplo de como grandes projetos de infraestrutura devem deixar benefícios diretos para as comunidades locais. “Responsabilidade social não é um favor, é parte integrante de qualquer grande obra”, sublinhou o ministro.

Se o cronograma for cumprido, em breve o som das máquinas dará lugar ao riso e às vozes das crianças, devolvendo à escola não apenas paredes renovadas, mas também o papel essencial de formar o futuro de Lembá.

Waley Quaresma

Related Items:,

Recommended for you

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top