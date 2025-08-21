Chegada de Xi Jinping a Lhasa para as comemorações do 60o aniversário da fundação da região autónoma de Xizang

O presidente chinês Xi Jinping, à frente de uma delegação central, chegou quarta-feira a Lhasa, capital da região autônoma de Xizang, para participar das comemorações do 60o aniversário da fundação da região.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, e a delegação que ele lidera receberam uma calorosa recepção da população de vários grupos étnicos de Xizang, no aeroporto e na cidade de Lhasa.

Xi Jinping é acompanhado por Wang Huning, presidente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) e chefe da delegação central, bem como Cai Qi, diretor-geral do Comitê Central do PCC. Wang Huning e Cai Qi são ambos membros do Comitê Permanente da Mesa Política do Comitê Central do PCC.

(Foto: Xinhua)