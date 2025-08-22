TESLA desligou os seus geradores e a EMAE retomou os cortes de energia

A empresa nacional de electricidade, a EMAE retomou a racionalização do fornecimento de energia à população.

Tudo por causa da decisão da empresa TESLA – STP de desligar os 5 grupos de geradores que instalou na central térmica de São Tomé.

A Tesla exige o pagamento de mais de cinco milhões de euros em dívida atrasada. O ultimato da TESLA foi lançado no dia 19 de agosto.

O director geral da EMAE, Raúl Cravid, respondeu no dia 21 de agosto, numa conferência de imprensa “Infelizmente, a Tesla tem colocado o nosso país numa posição de refém. Mesmo após o Governo ter honrado o pagamento de mais de 240 mil euros, a Tesla impôs um ultimato de apenas 24 horas para um novo pagamento, sob ameaça de suspensão do fornecimento”.

Raúl Cravid esclareceu que, do ponto de vista técnico, o contrato está suspenso, mas juridicamente continua em vigor, criando uma situação de incerteza institucional.

Segundo Raúl Cravid, neste momento “a Tesla está a produzir apenas 3 megawatts, quando contratualmente deveria entregar 10 megawatts. Ainda assim, continua a facturar como se fornecesse os 10, cobrando 500 mil euros mensais. Isto não é apenas desvantajoso, é profundamente lesivo para o país”, reclamou o director geral da EMAE.

Com a suspensão dos 3 megawatts fornecidos pela TESLA STP, a EMAE accionou a racionalização da energia. Os cortes no fornecimento regressam as casas e empresas de São Tomé. «Não faremos cortes de 24 horas seguidas. Garantiremos períodos de abastecimento para que cada família consiga manter alimentos conservados e os serviços essenciais funcionem”, assegurou Raul Cravid.

Waley Quaresma