TESLA desligou os seus geradores e a EMAE retomou os cortes de energia

A empresa nacional de electricidade, a EMAE retomou a racionalização do fornecimento de energia à população.
Tudo por causa da decisão da empresa TESLA – STP de desligar os 5 grupos de geradores que instalou na central térmica de São Tomé.
A Tesla exige o pagamento de mais de cinco milhões de euros em dívida atrasada. O ultimato da TESLA foi lançado no dia 19 de agosto.
O director geral da EMAE, Raúl Cravid, respondeu no dia 21 de agosto, numa conferência de imprensa “Infelizmente, a Tesla tem colocado o nosso país numa posição de refém. Mesmo após o Governo ter honrado o pagamento de mais de 240 mil euros, a Tesla impôs um ultimato de apenas 24 horas para um novo pagamento, sob ameaça de suspensão do fornecimento”.
Raúl Cravid esclareceu que, do ponto de vista técnico, o contrato está suspenso, mas juridicamente continua em vigor, criando uma situação de incerteza institucional.
Segundo Raúl Cravid, neste momento “a Tesla está a produzir apenas 3 megawatts, quando contratualmente deveria entregar 10 megawatts. Ainda assim, continua a facturar como se fornecesse os 10, cobrando 500 mil euros mensais. Isto não é apenas desvantajoso, é profundamente lesivo para o país”, reclamou o director geral da EMAE.
Com a suspensão dos 3 megawatts fornecidos pela TESLA STP, a EMAE accionou a racionalização da energia. Os cortes no fornecimento regressam as casas e empresas de São Tomé. «Não faremos cortes de 24 horas seguidas. Garantiremos períodos de abastecimento para que cada família consiga manter alimentos conservados e os serviços essenciais funcionem”, assegurou Raul Cravid.
Waley Quaresma
Sem assunto
22 de Agosto de 2025 at 9:22
Uma empresa de capital 100% estrangeiro, com gestão estrangeira, por causa de um mal entendido e uma dívida irrisória de 5 milhões de dollares, tem o desplante de fazer refém e dar ultimatos à um Estado soberano. Aonde estamos?
Um apelo ao senhor Presidente da República, senhores deputados, senhor primeiro-ministro e membros do governo, senhores juízes e presidentes dos tribunais bem como do senhor procurar geral da República, se não têm tomates e não sabem como lidar com os problemas da nação deixem as pastas, põem o lugar a disposição, acreditamos de que no país não faltam homens com capacidade e coragem para virar a mesa.
Vamos dar um basta a estas brincadeiras.
O povo é que leva com os prejuízos e não vocês.
2026 trataremos disto.
Claudia
22 de Agosto de 2025 at 9:25
Energia 1 pintacabras 1 vs energia 2 pintacabras = caos pintacabras. Vamos por esses tachos dos pintacabras no lugar deles. Por favor povo, nao vai nesse truques. Dia da eleição vamos pôr mlstp no poder para acabar com brincadeira. Libertem imediatamente Dr Miques. Com td esse aparelho de voz de América, com td defeitos e qualidades o mlstp ja resolveria o problema do teca-energia. É so pegar os aparelhos da voz da América a funcionar. Como tds pintacabras querem mamar dinheiro estão nesta jogada.
Lucas
22 de Agosto de 2025 at 10:51
Dava para rir se não fosse tão grotesco
Mário
22 de Agosto de 2025 at 11:29
Admira-me que ainda não tenha sido emitido mandado de captura ao can…lha PT e toda a sua entourage. Como esses indivíduos pode estar a circular quando estão a roubar descaradamente a todos nós? Que coisa é essa? Se os procuradores e juízes estão envolvidos, que sejam também presos. Estou farto!
GANDU@STP
22 de Agosto de 2025 at 11:37
Bom dia STP,
UM ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA!
“Segundo Raúl Cravid, …Isto não é apenas desvantajoso, é profundamente lesivo para o país” – director geral da EMAE.
A EMAE tem como modelo de negoçio: Fornecimento de Agua e Electricidade ao País.
Por decadas, não cumpre com o serviço de forma regular. Mas sempre houve SALARIOS MILIONARIOS para os seus directores!
Estes, “TESLA”, resolveram o problema: Fornecimento de Electricidade regular. A EMAE tem o dever de FAZER MELHOR!!!
VAI TU
22 de Agosto de 2025 at 11:37
Porque não são utilizados os geradores da VOA.
Sempre era uma grande ajuda
Jorge Semeado
23 de Agosto de 2025 at 13:13
500 mil Euros mês, sao 6 milhões ano. Se adicionarmos os custo de combustível por ano (suportados pelo Estado Santomense) para gerar os tais 3 Megawatts, poderão servir para compra e instalação de uma central fotovoltaica para produzir mais de 5 Megawatts, a custo zero quanto a aquisição de combustível. Uma poupança enorme: a TESLA na rua e mais de 6 milhões de Euros anuais, para os cofres do e Estado. Esses Governantes
e Dirigentes sabem disso, mas por causa das “mixas” ninguém quer avançar. Nem o ADI, nem o MLSTP, nem o PCD, nem o BASTA, nem o PUN, nem a FDFM, nem os Parceiros internacionais. Nenhum deles quer apostar com seriedade na energia solar. Porque será? A razão é unica: as “mixas”.
Felisberto
22 de Agosto de 2025 at 15:48
So em S.Tome. Como que uma empresa privada/extrangeira nao honra o contracto e poe o pais na escuridao.
EX
22 de Agosto de 2025 at 17:52
Uma demonstração clara que o Patrício Trovoada e dono ou socio desta bendita empresa.
Diabo leva povo que voltar a votar nesse homem.
Porque voces andam a votar nesse homem apenas com intenção de vingar MLSTP, mas fim acabo estao a dar Patricio Trovoda oportunidade para destruir esse pobre país.
alberto costa
23 de Agosto de 2025 at 6:35
Mete bb policial naquela central e obrigam a ligar.Este país é dos santomenses e não dos Turcos e Patrice Trovoada.Existe um contrato válido com 10 MW porquê estão a produzir 3 MW.Ito é um abuso.