Professores do ensino básico com avaliação negativa

Os professores do ensino básico em São Tomé e Príncipe enfrentam desafios significativos no domínio das competências socio emocionais em sala de aula. Segundo os dados do TEACH 2024, uma ferramenta internacional que avalia práticas docentes com impacto direto na aprendizagem dos alunos, os 556 professores observados obtiveram uma avaliação negativa.

“A eficácia dos professores em promover o desenvolvimento de competências socio emocionais nos alunos — como a autonomia e a colaboração entre pares — continua a ser um desafio. Os resultados do TEACH 2024 indicam que, nesse domínio específico, os docentes obtiveram pontuações abaixo da média. Numa escala de 0 a 5, a média situou-se em pouco mais de dois pontos”, afirmou Rodney Sousa, técnico do Ministério da Educação.

Face aos resultados, o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior promoveu sessões de capacitação destinadas não apenas aos docentes, mas também a supervisores, orientadores pedagógicos e delegados de disciplina.

“O objetivo é que essas questões e comportamentos observados sejam levados aos coletivos escolares, de modo a fortalecer e intensificar as práticas pedagógicas dos professores em sala de aula”, destacou Écela Carvalho, técnica do Gabinete de Avaliação e Acreditação do Ministério da Educação.

Entre os aspetos que requerem maior atenção destacam-se a autonomia profissional, as competências sociais e a capacidade de colaboração entre pares como componentes essenciais para tornar as práticas pedagógicas mais eficazes e fluídas.

“A clarificação da lição é uma prática essencial que o professor deve realizar diariamente. Ao iniciar uma nova aula, é fundamental que retome brevemente os conteúdos anteriormente abordados, antes de introduzir os novos temas. São esses comportamentos que estamos a promover, pois acreditamos que a sua adoção contribuirá para a melhoria dos resultados dos alunos e tornará as práticas pedagógicas mais coerentes e eficazes”, sublinhou Écela Carvalho, técnica do Gabinete de Avaliação e Acreditação do Ministério da Educação.

Desde 2012, São Tomé e Príncipe tem vindo a implementar o sistema TEACH como instrumento de monitorização e melhoria contínua da qualidade do ensino básico, com o propósito de fortalecer o desempenho docente e, consequentemente, os resultados educacionais no país.

José Bouças