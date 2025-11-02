Brasil e o PAM unidos no projecto de resiliência climática para dar sustentabilidade a alimentação escolar

Na roça Água Izé (na foto), a escola secundária da comunidade está a ser alvo de um projecto piloto de construção de um sistema de captação da água da chuva para consumo e para a irrigação da horta escolar.

Pela primeira vez uma escola do país, aproveita a abundante água da chuva que se perde durante os 9 meses da estação chuvosa, para dar sustentabilidade à produção hortícola durante todo o ano, ou seja, mesmo na estação seca.

A técnica de resiliência às mudanças climáticas é brasileira, e está a ser disseminada ao programa nacional de alimentação escolar, assim como aos agricultores e agentes dos serviços prisionais.

A cisterna construída a base de placas, por isso de baixo custo, já está quase pronta. Tem capacidade para 16 mil litros de água.

«O reservatório vem colmatar as dificuldades que temos para a limpeza da escola, e para o consumo. É um grande estímulo para a horta escolar. Plantamos, mas não conseguimos grande quantidade de hortaliças, sobretudo na estação seca», referiu Ceci Cruz Pontes, directora da escola da Praia Rei em Água Izé.

Ricardo Pereira, técnico da cooperação brasileira alertou que São Tomé tem um «um volume de chuva muito bom», e que com a cisterna de placa instalada na escola «dá para ter água todos os meses do ano».

Ao mesmo tempo que constroem a cisterna, os técnicos do Brasil formam membros da sociedade santomense para disseminarem a tecnologia. «Nós estamos passando a tecnologia para as pessoas daqui, para que possam replicar nas suas comunidades», assegurou Ricardo Pereira.

Foto – Subcomissário dos serviços prisionais em trabalho-formação sobre as técnicas brasileiras

Gezide Dias, subcomissário dos serviços prisionais e de reinserção social, é um exemplo. Está a trabalhar na construção do reservatório de água da escola, para absorver a tecnologia brasileira para depois resolver o problema de falta de água na Cadeia Central de São Tomé. O subcomissário disse ao Téla Nón que vai ensinar a nova técnica aos seus colegas e também aos reclusos. Juntos vão construir cisternas de placas de água de Chuva tanto na cadeia central como no polo prisional localizado próximo da roça Monte Café.

O projecto de resiliência às mudanças climáticas para promover alimentação escolar sustentável, resulta de uma solicitação feita pela ministra da educação, cultura, ciências e ensino superior, Isabel Abreu, ao governo do Brasil. Foi durante a recente visita ao Brasil que a ministra da educação constatou as boas práticas brasileiras no domínio da alimentação escolar.

Foto – Letícia do Vale / Oficial do PAM

Para além do reservatório de água na escola de Água Izé, o projecto vai implementar duas outras tecnologias de resiliência, sendo um fogão ecológico na escola de Angra Toldo e a criação de peixe(piscicultura) nas instalações do programa de alimentação escolar na localidade de Almeirim.

«Depois do fogão ecológico na escola de Angra Toldo, faremos o cultivo de peixe, piscicultura e sempre envolvendo a comunidade. Isso para enriquecer a alimentação escolar agora com o peixe», detalhou Letícia do Vale, que é oficial de programa e de políticas do PAM no Brasil.

Destacada em São Tomé no quadro do projecto que tem apoio técnico e financeiro do Brasil, Letícia do Vale acrescentou outras duas valências fundamentais do projecto para garantir a sustentabilidade da merenda escolar.

Primeira valência é a produção local de insecticidas biológicos para combater as pragas que comprometem a produção hortícola, e a segunda tem a ver com a produção de ração animal à base dos produtos locais.

Ricardo Pereira, engenheiro agrónomo do Brasil que está a trabalhar no projecto, considera que a vegetação que cobre a ilha de São Tomé, por sinal reserva mundial da biosfera é uma autêntica farmácia.

«Essa vegetação que vocês possuem tem potencial, para ser utilizada tanto no controlo de pragas, como repelentes para os insectos», pontuou.

O engenheiro agrónomo deu o exemplo da manga, a fruta da época neste momento em São Tomé. «A manga produz um látex, que é muito corrosivo e que tem uma substância chamada ácido anacárdico. Juntado com água a pulverização deste composto com água elimina as pragas, como ácaros, cochonilha, lagartos etc. Há sim um conjunto de produtos para controlo de pragas aqui em São Tomé», defendeu Ricardo Pereira.

País de clima tropical igual ao do arquipélago santomense, o Brasil partilha experiência e tecnologias, que podem reforçar a resiliência do país africano em relação às mudanças climáticas, e ao mesmo consolidar a política do Estado santomense de ser um país de produção agrícola 100% biológico.

Abel Veiga