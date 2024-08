Novas embarcações e motores de pesca para pescadores  

A promessa é do governo através do Ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Abel Bom Jesus anunciou a boa nova durante a reinauguração da câmara de produção de gelo em escamas na comunidade de Praia Gamboa.

«Lançamos o concurso público para a aquisição de botes para os pescadores, já encomendamos motores e materiais de pesca. Vão estar disponíveis e não serão entregues de borla» – anunciou Abel Bom Jesus.

Porque não há pecadores sem as vendedoras do pescado, conhecidas no país como palaiês, estas vão beneficiar de crédito bonificado.

«Queremos agora é um crédito responsável. Vamos colocar dinheiro no banco e as palaiês vão buscar o crédito e vão pagar» – avançou Abel Bom Jesus.

A direção das pescas pretende melhorar a qualidade do pescado comercializado em S. Tomé e Príncipe. Adquiriu uma máquina de produção de gelo em escama para a recuperação da antiga câmara de gelo de praia Gamboa, uma das maiores zonas piscatórias do arquipélago.

«Demos essa máquina para que as palaiês possam ter condições de vender peixe com gelo para qua a população possa beneficiar de peixe com qualidade» – frisou João Pessoa, Diretor-geral das pescas.

«Estou muito satisfeita. Com gelo, o peixe fica bem fresquinho. As pessoas vão passar a comprar peixe bem contente» – desabafou, Fernanda Soares, palaiê.

A máquina, avaliada em 33 mil euros foi adquirida com apoio da união europeia.

José Bouças