Vande Mataram: 150 Anos da Eterna Canção da Liberdade da Índia

Pelo Embaixador Deepak Miglani

A 7 de novembro de 2025, a Índia celebrou o 150º aniversário do seu Hino Nacional, “Vande Mataram”, que significa “Mãe, eu curvo-me a Você”. Poucas expressões tocaram os corações de milhões de pessoas tão profundamente como estas palavras. Ao celebrarmos este marco histórico, honramos não apenas uma canção, mas um símbolo intemporal do espírito da nação — uma melodia que despertou o patriotismo, inspirou o sacrifício e uniu toda uma civilização na sua luta pela liberdade.

O Nascimento de uma Canção Nacional

Foi em 1875 — época em que a Índia ainda se encontrava sob domínio colonial britânico — que Bankim Chandra Chattopadhyay compôs Vande Mataram em sânscrito e bengali. A canção apareceu pela primeira vez no seu romance Anandamath, de 1882, uma obra que imaginava uma revolução espiritual contra a dominação estrangeira. Através dos seus versos, a Índia era vista como uma Mãe divina — tanto uma força nutridora como um apelo para despertar os seus filhos do sono.

O primeiro verso, “Vande Mataram”, tornou-se um cântico que transcendeu a religião, a língua e a região. Era um hino à própria terra — aos rios, aos campos, às florestas e ao espírito de Bharat Mata — a Mãe Índia.

Uma Melodia que se tornou um Movimento

Vande Mataram rapidamente evoluiu para além da literatura, tornando-se um grito de guerra do movimento de libertação da Índia. No final do século XIX e início do século XX, à medida que a luta pela independência ganhava força, os versos da canção ecoavam em reuniões, marchas e protestos.

Quando os combatentes pela liberdade entoavam o lema “Vande Mataram”, não se tratava apenas de um ato de desafio político, mas sim de devoção espiritual. A canção dava coragem aos oprimidos e tornou-se um elo que unia a população diversificada da Índia no sonho comum da autogovernação.

O Legado Musical e Cultural da Canção

Ao longo dos anos, Vande Mataram foi musicado por vários compositores, principalmente por Rabindranath Tagore – o primeiro letrista a ganhar o Prémio Nobel da Literatura e autor e compositor do hino nacional da Índia, “Jana Gana Mana”.

Desde solenes apresentações orquestrais a interpretações comoventes nas comemorações do Dia da Independência da Índia, Vande Mataram continua a ser uma expressão viva do orgulho nacional. A beleza lírica das palavras de Bankim Chandra Chattopadhyay celebra a abundância e a graciosidade da Índia com reverência poética.

Reconhecimento como Canção Nacional

Em 1947, enquanto a Índia se preparava para a independência, a Assembleia Constituinte debateu quais os símbolos que representariam a nova nação. Embora Jana Gana Mana tenha sido adotado como Hino Nacional, Vande Mataram recebeu o estatuto especial de Canção Nacional — um gesto de profundo respeito pelo seu significado histórico e emocional.

A resolução da Assembleia de 24 de janeiro de 1950 reconheceu Vande Mataram como uma das duas composições patrióticas mais veneradas da Índia. Ainda hoje, ambas as canções são interpretadas em ocasiões nacionais, simbolizando a harmoniosa fusão da herança cultural e espiritual da Índia.

Vande Mataram aos 150 anos: Uma Canção para Todas as Gerações

Ao celebrarmos os 150 anos de Vande Mataram em 2025, a sua mensagem ressoa com mais força do que nunca. Numa era definida por mudanças rápidas, a canção recorda-nos valores intemporais — união, reverência pela terra e gratidão à Mãe Índia.

A canção continua a inspirar não só orgulho pela liberdade da Índia, mas também responsabilidade para com o seu futuro — para proteger o seu ambiente, defender a sua diversidade e fortalecer a sua democracia. Cada geração que canta Vande Mataram renova a promessa feita pelos seus antepassados ​​— de servir a Pátria com devoção e coragem.

Conclusão

Vande Mataram Não é apenas uma canção do passado; é um legado vivo. A sua melodia ainda carrega o eco de inúmeras vozes que ousaram sonhar com a liberdade, e as suas palavras ainda acendem o amor pela nação em cada coração indiano.

Enquanto o país se curva de gratidão neste 150.º aniversário, recordamos o presente imortal de Bankim Chandra — uma canção que nos ensinou a ver o divino na nossa pátria e a sussurrar, com orgulho e humildade:

“Vande Mataram — Mãe, eu curvo-me a Você.”